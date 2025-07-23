Streç filme sarılı cesetle 2 gün birlikte yaşadı! Tüyler ürperten detaylar: Ekipler 3 saatte çözmüş!

Çanakkale'de yaşayan Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'dan haber alamayan yakınları dün polise haber verdi. Esenler Mahallesi Kocatepe Sokak'taki Neydim Sitesi'ndeki apartmanın 5'inci katına giden polisler kapıyı çaldı. Kapıyı Dinara Alya Urkasimova'nın sevgilisi Metin K. açtı. Polis ekiplerinin Alya Urkasimova'nın nerede olduğunu sorması üzerine Metin K., kapısını kilitlediği masaj odasını gösterdi.

Kapısı açılan odada streç filmine sarılı Dinara Alya Urkasimova'nın cesediyle karşılaşan polis ekipleri sevgilisi Metin K.'yi gözaltına aldı. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Urkasimova'nın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Urkasimova'nın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrası netlik kazanacak.

"MASAJ YAPTIĞI SIRADA FENALAŞTI"

Polis tarafından gözaltına alınan Dinara Alya Urkasimova'nın sevgilisi Metin K.'nin ilk ifadesi de ortaya çıktı. Metin K. polisteki ilk ifadesinde, "2 gün önce 02.00 sıralarında alkol tükettik. Sonrasında masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim. 2 gün cesetle aynı evde kaldım. Ben öldürmedim" dedi.

WHATSAPP DURUM GÜNCELLEMESİNE YAZDI

Öte yandan, dün evinde cansız bedeni bulunan Alya Urkasimova'nın 20 Temmuz Pazar günü WhatsApp durum güncellemesine "Evlilik hazırlığı içindeyim bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım, sosyal medyaya bakmayacağım" yazdığı ortaya çıktı.

TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI

Dinara Alya Urkasimova için Şehitler Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesinde, Urkasimova'nın yakınları taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Urkasimova'nın tabutunu kadınlar taşıdı. Urkasimova'nın cansız bedeni gözyaşları arasında Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EVLENME VAADİYLE KANDIRDI

Sabah'ta yer alan habere göre; İddiaya göre Ankara'da yaşayan ve kendisini zengin bir iş adamı gibi tanıtan Kapusuz ile Dinara Alya Urkasimova arasında kısa sürede bir ilişki başladı. İddiaya göre Kapusuz, Urkasimova'nın evine taşın ancak bu ilişkiyi Urkasimova'nın hiçbir yakını kabullenmedi.

YAKINLARINA KAVUN İKRAM ETTİ

İddiaya göre yakınlarının ve müşterilerinin mesajlarına sürekli sesli mesaj atarak cevap veren Urkasimova'nın yazılı olarak dönüş yapmasından şüphelenen yakınları önceki gün talihsiz kadının evinegitti.

Sakin bir şekilde kapıyı açan Metin Kapusuz, kız arkadaşı Urkasimova'nın düğün hazırlıkları için İskenderun'a gittiğini söyleyerek içeriye davet edip, kavun ikram etti.

YAKINLARI EVDEKİ KOKUDAN ŞÜPHELENDİ

Urkasimova'nın yakınları odadaki birçok değerli eşyanın kolilere yerleştirilmesinden ve yayılan kokudan şüphelenerek durumu polise bildirdi. Kısa süre sonra kapıyı çalan polis, içeriye girdiğinde klimanın altında duran streç filme sarılmış Urkasimova'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

CESETTEKİ STREÇ FİLMİ AÇMAK 3 SAAT SÜRDÜ

Katil zanlısı Metin Kapusuz'un, kurbanlarını streç filme sararak canlı canlı infaz eden Dexter dizisinden esinlendiği belirlenirken, otopsi için devlet hastanesine kaldırılan talihsiz kadının streç filmini açmak 3 saat sürdü.

Kapusuz emniyetteki ifadesinde, kız arkadaşına masaj yaparken kalp krizi geçirdiğini, öldüğünü fark edince paniklediğini, eşyaları paketlemek için sipariş ettiği streç filmi ile her yerini sardığını daha sonra ise klimanın altına taşıdığını söyledi.

İfadesinin ardından Adliye'ye sevk edilen Kapusuz tutuklanarak cezaevine gönderildi.