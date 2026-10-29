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Su dolu asansör çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Besni ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle suyla dolan inşaat alanındaki asansör çukuruna düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Su dolu asansör çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti

Olay, Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta asansör boşluğu için kazılan derin çukur, ilçede etkili olan aşırı yağışların ardından suyla doldu. İnşaat alanına giren 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu, dengesini kaybederek su dolu çukura düştü. Çocuğun düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu.

Su dolu asansör çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti 1

SU DOLU ÇUKUR KÜÇÜK ÇOCUĞA MEZAR OLDU

Boğulma tehlikesi geçiren Yunus Emre Mutlu, vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yunus Emre Mutlu, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Su dolu asansör çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti 2

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman çocuk ölüm
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