Su dolu çukurdan kadın cesedi çıktı

Cami avlusundaki törene; Demirel'in ailesi, Rize İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özcan Yavaşi, Rize MHP İlçe Başkanı Seçkin Memişoğlu, Rize Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, sağlık çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Demirel'in cenazesi helallik alınması ardından evine gönderildi. Demirel'in cenazesi yarın Pazar ilçesinde öğle vakti kılınacak namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.

'BİZ KARDEŞİMİZİ KAYBETTİK’

Rize İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral, "5 gün önce Dağdibi yolunda yaşanan bir olay. 112 çalışanımız, 36 yaşında Nazmiye Demirel kardeşimiz, kendisi bizim 112'nin paramedik çalışanı, aynı zamanda da 112 eğiticimiz. Yaya geçidinden karşıdan karşıya geçerken bir araç çarpması sonucu yoğun bakımdayken kardeşimizin bugün de ölüm haberini aldık. Bugün de burada tüm sevenleri ile beraber, sağlık çalışanlarımızla beraber, onu son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geldik. Kendisi sevgisiyle, şefkatiyle, merhametiyle hastalarına muamele ederdi. Bir sağlık çalışanında bulunması gereken özellikleri çok yüksek vasıfta bulunduran bir kardeşimizdir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bize 3 tane çocuğunu emanet bıraktı. Eşi de bizim sağlık çalışanımız, yıllarca Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanemizin müdür yardımcısı olarak görev yapan bir kardeşimiz. Acılıyız, büyük, gösterişli bu tarz kazalar olmasın ama bizler kazaya, kadere iman eden bir milletiz. Ancak insanların da dikkatli olması, araç sürerken hız kurallarına uyması, tabelalardaki uyarılara dikkat etmesi çok önemli. Çünkü bu tarz acılar ne de son. Gönül ister ki bu kaza yaşanmasaydı ama yapacak bir şey yok, biz kardeşimizi kaybettik. Yarın da öğlen namazına müteakip Pazar'da defnedeceğiz" dedi. (DHA)Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır