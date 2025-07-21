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Su kesintisi günlerdir sürüyordu... Balıkesir Belediye Başkanı Akın açıkladı! "Dehşete düşüren bir gerçekle karşılaştık"

Balıkesir’in Erdek ilçesinde günlerdir süren su kesintilerinin nedeni ortaya çıktı. BASKİ ekiplerinin çalışmaları sonucunda içme suyu altyapısına sabotaj girişiminde bulunulduğu tespit edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olayla ilgili açıklama yaparak hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Su kesintisi günlerdir sürüyordu... Balıkesir Belediye Başkanı Akın açıkladı! "Dehşete düşüren bir gerçekle karşılaştık"
Begüm Özkaynak

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir süredir devam eden su kesintileri tartışma konusu olmuştu. Belediye Başkanı Ahmet Akın, konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Akın, "Erdek’te günlerdir vatandaşlarımızı mağdur eden su kesintilerini çözmek için yaptığımız çalışmalar sonucunda bizleri dehşete düşüren bir gerçekle karşılaştık." dedi.

Su kesintisi günlerdir sürüyordu... Balıkesir Belediye Başkanı Akın açıkladı! "Dehşete düşüren bir gerçekle karşılaştık" 1

"ŞÜPHELİ ŞAHISLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI"

Başkan Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

İçme Suyu Hatlarımıza Yapılan Sabotaj Girişimi Üzerine Balıkesirli Hemşehrilerime Üzülerek Duyurumdur

Kıymetli Hemşehrilerim,
Erdek’te günlerdir vatandaşlarımızı mağdur eden su kesintilerini çözmek için yaptığımız çalışmalar sonucunda bizleri dehşete düşüren bir gerçekle karşılaştık. BASKİ ekiplerimiz, sahte plakalı bir araç ile bölgeye gelen dört kişinin Erdek ilçemizde içme suyu temini sağlayan TM1 su alma altyapısına sabotaj girişiminde bulunup su alma altyapısına müdahale ederek suyun akış yönünü değiştirdiğini tespit etti. Olay emniyet güçlerimize intikal ettirildi. Şüpheli şahıslar suçüstü yakalandı ve savcılığa sevk edildi.

Hemşehrilerimizin sağlığına, kamu hizmetine ve en temel yaşam hakkına yönelik yapılan bu saldırının cezasız kalmaması adına hukuki süreci hassasiyetle takip edeceğiz.

Yıllardır “görünmez” denilerek ihmal edilen altyapımız için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimiz müsterih olsun; suyumuzu, toprağımızı, hakkımızı sonuna kadar koruyacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

21 Temmuz 2025
21 Temmuz 2025

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Belediye başkanı Balıkesir su kesintisi su içme suyu
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