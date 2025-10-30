HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Alkollü sürücü ve yanındakiler polise saldırmışlardı... İçişleri Bakanı Yerlikaya böyle duyurdu: "Gereği yapıldı"

Aksaray’da hasarlı kazanın ardından kimlik soran Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç’a tekme atan Sait Solak ile olaya karışan sürücü Serkan Solak ve Rahmi Solak tutuklandı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Polislerimize saldırmaya kalkmak ne demek? Hem alkollü araç kullan hem de Polisimize saldır! Gereği yapıldı, tutuklandılar" ifadelerini kullandı.

Alkollü sürücü ve yanındakiler polise saldırmışlardı... İçişleri Bakanı Yerlikaya böyle duyurdu: "Gereği yapıldı"

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş Kavşağı’nda meydana geldi. Serkan Solak yönetimindeki 68 ACL 398 plakalı hafif ticari araç, Ümmet Eğritaş (33) yöntemindeki 40 DL 670 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Alkollü sürücü ve yanındakiler polise saldırmışlardı... İçişleri Bakanı Yerlikaya böyle duyurdu: "Gereği yapıldı" 1

Serkan Solak araçtan inip kaza yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Trafik polisleri inceleme yaparken, Serkan Solak ile yakınları Sait Solak ve Rahmi Solak kaza yerine geldi.

Alkollü sürücü ve yanındakiler polise saldırmışlardı... İçişleri Bakanı Yerlikaya böyle duyurdu: "Gereği yapıldı" 2

ŞUBE MÜDÜRÜNE TEKME ATTI

Polis ekiplerinin Solak ve yakınlarından kimlik istedi. Kimlik vermemek için polise direnen şüphelilerden Sait Solak, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç’a tekme attı.

Alkollü sürücü ve yanındakiler polise saldırmışlardı... İçişleri Bakanı Yerlikaya böyle duyurdu: "Gereği yapıldı" 3

Polis ekipleri, biber gazı kullandığı 3 kişiyi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Sürücü Serkan Solak’ın yapılan alkol kontrolünde 2.60 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Alkollü sürücü ve yanındakiler polise saldırmışlardı... İçişleri Bakanı Yerlikaya böyle duyurdu: "Gereği yapıldı" 4

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi edildi. Gözaltına alınan sürücü Serkan Solak, Sait Solak ve Rahmi Solak, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alkollü sürücü ve yanındakiler polise saldırmışlardı... İçişleri Bakanı Yerlikaya böyle duyurdu: "Gereği yapıldı" 5

Alkollü sürücü ve yanındakiler polise saldırmışlardı... İçişleri Bakanı Yerlikaya böyle duyurdu: "Gereği yapıldı" 6

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: "GEREĞİ YAPILDI"

"GEREĞİ YAPILDI ✓
POLİSİMİZE SALDIRAN ZORBALAR

Alkollü direksiyon başına geçerek masum insanların canına kast etmek, onların güvenliğini hiçe saymak kabul edilemez!

Polislerimize saldırmaya kalkmak ne demek? Hem alkollü araç kullan hem de Polisimize saldır!

Alkollü sürücü ve yanındakiler polise saldırmışlardı... İçişleri Bakanı Yerlikaya böyle duyurdu: "Gereği yapıldı" 7

Her üç şahıs hakkında “Görevli Memura Mukavemetten” ayrıca sürücü SS.’ye “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan adli işlem başlatılmış, adliyeye sevk edilen 3 şahıs da TUTUKLANMIŞTIR.

  • 29 Ekim 2025 Çarşamba akşamı saat 20.30 sıralarında Aksaray ili Kurtuluş Kavşağı’nda kırmızı ışıkta duran araca arkadan çarpan sürücü S.S.‘nin alkollü olduğu tespit edilmiştir.
  • Sürücü ile yanında bulunan S.S ve R.S. adlı şahıslar görevini yapan trafik polislerine kimliklerini vermemekte ısrar etmiş, polislerimize saldırı girişiminde bulunmuş ve mukavemet göstermiştir. Gereği de yapılmıştır.!

Yeni Trafik Kanunu Teklifimizin Amacı;
✓ Kazaları önlemek,
✓ Can kaybını en aza indirmek,
✓ Sürücülerin davranış biçimlerini
olumlu yönde değiştirerek,
BİR TRAFİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAKTIR."

DHA)Kaynak: DHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ortaokulda korku dolu anlar! Son ders zili sonrası merdivenlerde izdiham yaşandı: 23 öğrenci yaralandıOrtaokulda korku dolu anlar! Son ders zili sonrası merdivenlerde izdiham yaşandı: 23 öğrenci yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti

Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü polis Aksaray kavga kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.