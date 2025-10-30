Alkollü sürücü ve yanındakiler polise saldırmışlardı... İçişleri Bakanı Yerlikaya böyle duyurdu: "Gereği yapıldı"

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş Kavşağı’nda meydana geldi. Serkan Solak yönetimindeki 68 ACL 398 plakalı hafif ticari araç, Ümmet Eğritaş (33) yöntemindeki 40 DL 670 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Serkan Solak araçtan inip kaza yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Trafik polisleri inceleme yaparken, Serkan Solak ile yakınları Sait Solak ve Rahmi Solak kaza yerine geldi.

ŞUBE MÜDÜRÜNE TEKME ATTI

Polis ekiplerinin Solak ve yakınlarından kimlik istedi. Kimlik vermemek için polise direnen şüphelilerden Sait Solak, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç’a tekme attı.

Polis ekipleri, biber gazı kullandığı 3 kişiyi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Sürücü Serkan Solak’ın yapılan alkol kontrolünde 2.60 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi edildi. Gözaltına alınan sürücü Serkan Solak, Sait Solak ve Rahmi Solak, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: "GEREĞİ YAPILDI"

"GEREĞİ YAPILDI ✓

POLİSİMİZE SALDIRAN ZORBALAR

Alkollü direksiyon başına geçerek masum insanların canına kast etmek, onların güvenliğini hiçe saymak kabul edilemez!

Polislerimize saldırmaya kalkmak ne demek? Hem alkollü araç kullan hem de Polisimize saldır!

Her üç şahıs hakkında “Görevli Memura Mukavemetten” ayrıca sürücü SS.’ye “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan adli işlem başlatılmış, adliyeye sevk edilen 3 şahıs da TUTUKLANMIŞTIR.

29 Ekim 2025 Çarşamba akşamı saat 20.30 sıralarında Aksaray ili Kurtuluş Kavşağı’nda kırmızı ışıkta duran araca arkadan çarpan sürücü S.S.‘nin alkollü olduğu tespit edilmiştir.

Sürücü ile yanında bulunan S.S ve R.S. adlı şahıslar görevini yapan trafik polislerine kimliklerini vermemekte ısrar etmiş, polislerimize saldırı girişiminde bulunmuş ve mukavemet göstermiştir. Gereği de yapılmıştır.!

Yeni Trafik Kanunu Teklifimizin Amacı;

✓ Kazaları önlemek,

✓ Can kaybını en aza indirmek,

✓ Sürücülerin davranış biçimlerini

olumlu yönde değiştirerek,

BİR TRAFİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAKTIR."

GEREĞİ YAPILDI ✅

POLİSİMİZE SALDIRAN ZORBALAR



Alkollü direksiyon başına geçerek masum insanların canına kast etmek, onların güvenliğini hiçe saymak kabul edilemez❗️



Polislerimize saldırmaya kalkmak ne demek? Hem alkollü araç kullan hem de Polisimize saldır❗️



Her üç şahıs… pic.twitter.com/9KHWB6TRbi — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 30, 2025

DHA)Kaynak: DHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır