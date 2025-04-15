HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim

SUBÜ İstanbul’dan gelen lise öğrencilerini ağırladı

SUBÜ, YKS’ye hazırlanan İstanbul Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı.

SUBÜ İstanbul’dan gelen lise öğrencilerini ağırladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan lise öğrencilerini ağırladı. Bu çerçevede İstanbul Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri üniversitenin birimlerini gezdi ve eğitim-öğretim imkânlarına ilişkin bilgi aldı. 40 öğrencinin yer aldığı ziyarette SUBÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Furkan Atban, üniversiteyi tanıtan bir sunum yaptı ve öğrencilere SUBÜ hakkında genel bilgiler verildi. Ardından Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAZEM), SUBÜ Stüdyoları ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü (TYK) ziyaret edildi. Her bir birimde öğrencilerin üniversiteye ilişkin soruları da yanıtlandı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından gezi sona erdi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir ilde daha ekmeğe zamBir ilde daha ekmeğe zam
Esnafın atmaca zannettiği davetsiz misafir ebabil kuşu çıktıEsnafın atmaca zannettiği davetsiz misafir ebabil kuşu çıktı

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında dehşet: Annesine kızıp evi ateşe verdi! "Hepinizi satırla keseceğim"

Canlı yayında dehşet: Annesine kızıp evi ateşe verdi! "Hepinizi satırla keseceğim"

İmamoğlu için "En iyi ihtimal" diyerek tarih verdi

İmamoğlu için "En iyi ihtimal" diyerek tarih verdi

Boykot paylaşımı sonrası diziden çıkarıldı! Bir şok daha...

Boykot paylaşımı sonrası diziden çıkarıldı! Bir şok daha...

Depoyu doldurun: Pompada fiyatlar değişecek!

Depoyu doldurun: Pompada fiyatlar değişecek!

Suudiler Suriye'nin borcunu ödeyecek

Suudiler Suriye'nin borcunu ödeyecek

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.