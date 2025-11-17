HABER

SUBÜ öğrencileri Yuvacık'ta doğa yürüyüşü yaptı

SUBÜ Rekreasyon Yönetimi Topluluğu, Yuvacık Barajı çevresinde doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi.

SUBÜ öğrencileri Yuvacık’ta doğa yürüyüşü yaptı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rekreasyon Yönetimi Topluluğu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci yıl dönümü çerçevesinde Yuvacık Barajı çevresinde doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte topluluk üyeleri doğa odaklı faaliyetlerde bulundu.

Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Güliz Coşkun ve Dr. Halil İbrahim Genç mihmandarlığındaki öğrenciler, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına dikkat çekerek doğal kaynakların korunmasına yönelik farkındalık mesajı paylaştı.

Kaynak: İHA

Yuvacık Barajı
