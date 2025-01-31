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Suç kaydı olan sokaklarda dolaşamayacak! 'Risk analizi' sistemi geliyor... Hakime 'Birinci derece riskli' notu gönderilecek

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
31.01.2025 08:29
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Suç makinelerin yakalandıktan sonra bir şekilde sokaklarda yeniden dolaşmasına önlemek için çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın 'risk analizi’ yapılabilecek bir sistemi devreye almaya hazırlandığı öğrenildi. Artık herhangi bir olay sonrası analizlerden yola çıkılarak, suçu işleyen kişiyle ilgili mahkemeye “Birinci derece riskli” notu iletilecek.

Suç kaydı olan sokaklarda dolaşamayacak! 'Risk analizi' sistemi geliyor... Hakime 'Birinci derece riskli' notu gönderilecek

Ümraniye’de, Eylül ayında kadın polis memuru Şeyda Yılmaz’ın şehit edilmesinden sonra, 19 yaşındaki katil Yunus Emre Geçti’nin 26 ayrı suç kaydı olmasına rağmen, dışarıda elini kolunu sallayarak dolaştığının ortaya çıkması tartışmalara yol açmıştı.

ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile bu ve benzeri olayların önüne geçmek, çok sayıda suç kaydı olanlarla ilgili mahkemelerin daha kolay karar almasını sağlamak için yeni bir çalışma başlatılmıştı.

'RİSK ANALİZİ' SİSTEMİ DEVREYE GİRECEK

İçişleri Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni model ile işlenen suçlarla ilgili risk analizi yapılabilecek bir sistem devreye alınacak.

‘BİRİNCİ DERECE RİSKLİDİR’ NOTU İLETİLECEK

Herhangi bir olay olduğunda, bu analizlerden yola çıkılarak, suç işleyen kişi ile ilgili olarak mahkemelere ‘Birinci derece risklidir’ şeklinde bir karar destek notu sunabilecek.

‘POLİSE GÖRE RİSKLİ HÂKİME GÖRE DEĞİL’

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Taştan, Asayiş Daire Başkanlığıyla suçla mücadelede risk analizine dayalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Taştan, şöyle konuştu:

“Bir süre önce genç bir suçlu, bir polisin silahını kapıp polisi öldürdü. Sonra kamuoyunda hep şu soru soruldu: ‘Ya, 26 tane suç kaydı var bunun, nasıl olur bu iş?’ Bu konuda çok sayıda hâkimle, savcıyla, bu olay hakkında bilgi edinebileceğim kişilerle görüştüm. Edindiğim izlenim şuydu: Adli sicili tertemiz ama 26 suç kaydı var poliste. Kolluğa göre bu, son derece riskli biri ama hâkime göre değil. Neden? Çünkü henüz daha hakkında herhangi bir hüküm verilmemiş. Mesela, böyle bir vaka kolluğun radarına girdiği anda ‘Bu birinci dereceden risklidir’ diye bir karar destek notu üretip gerekçelerini altına yazıp bunu ilgili taraflara verebilir. Bunu bir istihbari bilgi gibi düşünüp nasıl ki Kaçakçılık İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama dairesi bünyesinde bir bilgi depomuz var, ona benzer bir depo oluşturup, şüpheli şahıslarla ilgili istihbari bilgi istenirse verilebilir”

Anahtar Kelimeler:
Ceza İçişleri Bakanlığı
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