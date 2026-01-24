HABER

Suç makinesi kadının saklandığı yer şaşkına çevirdi!

Bursa'da 3 evde hırsızlık yapan şüpheli İstanbul'da yakalandı. Başakşehir ilçesindeki bir evde olduğu tespit edilen hırsız bazanın altında yakalandı.

Suç makinesi kadının saklandığı yer şaşkına çevirdi!

Bursanın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde farklı tarihlerde 3 ikamette hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Suç makinesi kadının saklandığı yer şaşkına çevirdi! 1

107 SUÇ KAYDI VAR

Yapılan incelemelerde, ikametlere ait çelik kapıların kart veya sert plastik malzeme kullanılarak açıldığı ve olayın şüphelisinin 107 suç kaydı bulunan D.A. olduğu belirlendi.

D.Anın İstanbulun Başakşehir ilçesinde olduğunun tespit edilmesinin ardından Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekiplerince koordineli olarak 2 farklı adrese baskın yapıldı.

Suç makinesi kadının saklandığı yer şaşkına çevirdi! 2

BAZANIN ALTINDA YAKALANDI

Bir evdeki aramalarda D.A, bazanın altında saklanırken yakalandı.

Adliyeye sevk edilen D.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

