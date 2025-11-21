HABER

Suç makinesi yunuslardan kaçamadı

İzmir’de hakkında 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yunus timlerince yakalandı.

Suç makinesi yunuslardan kaçamadı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından dün gerçekleştirilen uygulamada F.K. isimli şahıs durdurularak sorgulandı. Genel bilgi toplama sistemi aracılığı ile yapılan incelemede şahsın "11 yıl 2 ay" kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve kasten yaralama, ibadete ayrılmış eşyadan hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, adet gereği açıkta bırakılmış eşyadan hırsızlık ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ve kullanma suçlarından arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs işlemleri sonrası adli mercilere teslim edildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İzmir
