Suç örgütlerine ağır darbe! Milyarlarca liralık hesap hareketi tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 89 şüphelinin yakalandığını, 65'inin tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerin 2017-2025 yılları arasında hesaplarında 7 milyar 29 milyon TL hesap hareketi olduğu tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucu şüphelilere ait; 7 ev, 5 arsa, 508 banka, 6 kripto cüzdan hesabına ve 50 milyon TL paraya el konuldu.

Melih Kadir Yılmaz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonu sanal medya hesabından duyurdu.

89 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Buna göre; sanal medya üzerinden yatırım danışmanlığı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, silah kaçakçılığı yaptıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri ve tefecilik yaptıkları tespit edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda, 89 şüpheli yakalandı.

7 MİLYARLIK HESAP HAREKETİ

Şüphelilerin 2017-2025 yılları arasında hesaplarında 7 milyar 29 milyon TL hesap hareketi olduğu tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucu şüphelilere ait; 7 ev, 5 arsa, 508 banka, 6 kripto cüzdan hesabına ve 50 milyon TL paraya el konuldu.

61 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin 65'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 22'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor

