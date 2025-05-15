HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Suç örgütlerine göz açtırılmadı! İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız: "Suç çeteleri mutlaka koçbaşlarımızla tanışacaklardır"

İçerik devam ediyor

İstanbul'da son 1 ayda suç örgütlerine adeta göz açtırılmadı. Düzenlenen operasyonlarda 104 zanlıdan 58'i tutuklanırken İstanbul Emniyet Müdür Selami Yıldız, "kurşunlama", "yağma" ve "tehdit" suçlarına karışan organize suç gruplarına operasyonlar düzenlendiğinin altını çizdi. Yıldız konuşmasının devamında, "İstanbul halkı bilmelidir ki suç çeteleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. Suç çeteleri mutlaka koçbaşlarımızla tanışacaklardır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da son 1 ay içerisinde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 104 zanlıdan 58'i tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine yönelik çalışmalar kapsamında, son dönemlerde "yeni nesil" diye adlandırılan motosikletli şüphelilerin "iş yeri kurşunlanması ve yağma" gibi suçlara karışması ve bunlara silah tedarik edilmesine ilişkin zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etti.

11

BİRÇOK İLÇEDE 104 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, 15 Nisan-15 Mayıs arasında Ataşehir, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Pendik, Şişli, Tuzla ve Ümraniye'de operasyonlar düzenleyerek 23 eyleme karışan 104 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda 5 silah atölyesinde 2 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği, 64 kurusıkı tabanca, 3 bin 709 silah mekanizması, 1464 namlu, 5 bin 592 mermi, 5 çalıntı motosiklet ile 1 çalıntı otomobil ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 58'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 23 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

22

SOSYAL MEDYADA SİLAH TEŞHİRİ YAPAN 45 ŞÜPHELİ DE GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise sosyal medya platformlarında halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silah teşhiri yapan ve organize suç örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen 45 şüpheliyi tespit etti.

Tespitin ardından Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 45 zanlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

33

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR SERGİLENDİ

Operasyonlarda ele geçirilen silahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "kurşunlama", "yağma" ve "tehdit" suçlarına karışan organize suç gruplarına ve bu gruplara silah temin eden zanlılara yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

44

Operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildiğini aktaran Yıldız, "İstanbul halkı bilmelidir ki suç çeteleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. Suç çeteleri mutlaka koçbaşlarımızla tanışacaklardır." ifadelerini kullandı.

AA-20250515-37958458-37958457-ISTANBULDA_SUC_ORGUTLERINE_YONELIK_OPERASYONLARDA_58_SUPHELI_TUTUKLANDIBu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Giresun'daki çifte cinayetin karanlık detayları ortaya çıktıGiresun'daki çifte cinayetin karanlık detayları ortaya çıktı
Son dakika | İstanbul'da iş yerinde patlama! Otomobiller hasar aldı, bir kişi yaralandıSon dakika | İstanbul'da iş yerinde patlama! Otomobiller hasar aldı, bir kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
istanbul emniyet müdürlüğü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Otopsi raporu ortaya çıktı

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Otopsi raporu ortaya çıktı

Bugün olmadı ama yarın! İstanbul Trump'ın aklından çıkmadı

Bugün olmadı ama yarın! İstanbul Trump'ın aklından çıkmadı

Son ankette dikkat çeken tablo! Birinci parti değişti: Fark görenleri şaşırttı

Son ankette dikkat çeken tablo! Birinci parti değişti: Fark görenleri şaşırttı

Etek-sütyen kombinine yorum yağdı

Etek-sütyen kombinine yorum yağdı

Dünya bu iddiayla çalkalanıyor: "O artık yürüyen bir ölü"

Dünya bu iddiayla çalkalanıyor: "O artık yürüyen bir ölü"

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.