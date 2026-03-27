Suça sürüklenen çocuklar için ’Sosyal Risk Haritası’: "Türkiye modeline dönecek"

Gaziantep’te suça sürüklenen çocuklara yönelik farkındalığı artırmak, koruyucu ve önleyici çalışmaları güçlendirmek amacıyla "Çocuklar Güvende" Programı Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

Gaziantep Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün’ün katıldığı toplantıda, suça sürüklenen çocukların yeniden topluma kazandırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

ÇOCUKLARIN SUÇA SÜRÜKLENMESİ ÖNLENECEK

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilen Toplumsal Uyum ve Destek Projesi (TUDEP) ile proje kapsamında elde edilen çıktıların da kapsamlı şekilde değerlendirildiği toplantıda, çocukların güvenli, sağlıklı ve umut dolu bir geleceğe adım atması için kurumlar arası iş birliği ve kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.

"BU ÇALIŞMA BİZİM İÇİN ÇOK FAYDALI OLDU"

Toplantıda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Gaziantep’te çocuklara yönelik yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Programın saha ve pilot çalışmalarını yapıyoruz. Gaziantep bu konuda bir çalışma yaptığı için bizim için çok faydalı oldu. Birbirimizi çok daha iyi anlayacağız. Çünkü konuştuğumuz konular bizim de konuştuğumuz konularla aynı ve aynı perspektifle bakıyoruz. Toplumsal Uyum ve Destek Programı (TUDEP) kapsamında sahada büyük bir özveriyle çalışan tüm ekibe özellikle teşekkür etmek istiyorum ve bu konuda valimizin önderliği çok kıymetli" dedi.

"EV EV SOSYAL RİSK HARİTASI OLUŞTURDUK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak riski önceden gören ve veriye dayalı çalışmalar yaptıklarını belirten Yenigün, "Biz bu anlayışın en güçlü araçları olarak da sosyal risk haritaları oluşmaya başladık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aslında bir veri deposu, yaşlı, dul, engelli, kadın ve şiddet görenler gibi bize devamlı bir veri geliyor. Ama risk haritası oluştururken sadece kendi verilerimiz yetmiyor. Bütün bakanlıklarımızdan da veri entegrasyonuna sağladık. Biz de Türkiye çapında sadece mahalle mahalle değil, hane hane yaptığımız sosyal risk haritasını oluşturduk" ifadelerini kullandı.

"GAZİANTEP’TEKİ MODEL BİR TÜRKİYE MODELİNE DÖNECEK"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Gaziantep birçok özelliğiyle beraber genç nüfusuyla da öne çıkan bir şehir. Türkiye’nin 18 yaş altı nüfus ortalaması yüzde 24,5 iken, Gaziantep’te ise 18 yaş altı nüfus ortalaması yüzde 35’i buluyor. Bizim bir milyona yakın 18 yaş altı nüfusumuz var. Dolayısıyla onlarla ilgili çok daha dikkatli, tedbirli ve onlara dönük projeler uyguluyoruz. Suça özendirilen çocuklar meselesi de son zamanlarda bütün dünyayı, ülkemizi meşgul eden bir konu. Biz bu meseleye şehrimizin güvenliğinden öte ülkemizin geleceği meselesi olarak bakıyoruz. Suça özendirilen çocuklarla ilgili çok özel projeler yapıyoruz. Bu projeler Ankara’daki bakanlıkların ve meclisimizin de dikkatini çekti. Geçtiğimiz haftalarda TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu’nu ilimizde misafir ettik. Gaziantep’te uygulanan TUDEP projemizi onlara anlattık. Onların da çok yoğun bir ilgisini çekti. Sanıyorum bu bir Türkiye projesine dönüştürülecek. Bugün de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ile uzmanlardan oluşan bir heyeti ağırladık. Onlarla da bu konuyu işleyeceğiz. Yakında İçişleri Bakanlığından bir heyet yine bu konuyla ilgili gelecek. Gaziantep’teki model bir Türkiye modeline dönecek gibi görünüyor. Tabi onların da profesyonelliklerinden istifade edeceğiz" dedi.

"AKADEMİK, BİLİMSEL VE UZMANLIK GEREKTİREN ÇALIŞMALAR HAZIRLADIK"

Bir yıl önce suça özendirilen ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili çalışmalara yoğunluk verdiklerini ifade eden Çeber, "Akademik, bilimsel ve uzmanlık gerektiren çalışmaları hazırladık. Gaziantep’te kaç tane suça karışan çocuğumuz var. Bunların kaçı 20 yaşın üzerinde, kaçı 15 yaşın üzerinde ve kaçı suç işledi. Hangi mahallelerdeler, evlerinin yapısı neler, hangi tip suçları işliyorlar ve bu suçları hangi saatlerde işliyorlar. Bir araya gelenler nasıl bir araya geliyorlar. Böyle çok sağlam bir haritamız var ve bunların sosyokültürel yapıları, demografik yapıları anlamında göreceli çalışmaları yaptık ve hiçbir ilde belki olmayan bir envanter var. Bizim sağlıklı çalışmamız için gerekli olan bir envanteri hazırladık ve onun üzerine kurgular yaptık" ifadelerini kullandı.

"TUDEP PROJESİ BİR TÜRKİYE PROJESİNE DÖNÜŞECEK"

Bu kapsamdaki çalışmaları 6 aydır Toplumsal Uyum ve Destek Projesi (TUDEP) ile yürüttüklerini ifade eden Çeber, "TUDEP, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda bir projeye döndü. Çalışmaların içinde birçok kurumumuz var. Yine 36 sivil toplum örgütümüzü de bu projeye dahil ediyoruz. TUDEP projesi Gaziantep Valiliği ile Gaziantep’teki tüm bileşenleri içine aldığımız bir proje olarak devam edecek. Bu çalışmaları yaparken hep uzmanlarla, bilim insanlarıyla ve çocuklarla ilgilenen sağlık birimleriyle yaptık. Gaziantep Valiliğinin gençlerimizle, çocuklarımızla, nesillerimizle ilgili olan TUDEP projesi bir Türkiye projesine dönüşecek. Çünkü gençler bizim geleceğimiz. Yani bizim tek bir çocuğumuz, tek bir evladımız bile yok ki suç düşünenlere çocuklarımızı feda edelim ve feda etmemek için de elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"25 TANE ÇOCUĞUMUZU OKULA TEKRAR KAZANDIRDIK"

Projenin olumlu sonuçlarını şimdiden almaya başladıklarını belirten Çeber, "Son 6 aydır uyguladığımız projelerle 18 yaş altı çocukların mala karşı işlediği suçlarda yüzde 30 civarında ve kişiye karşı işlenen suçlarda da yüzde 18 civarında azalma görüyoruz. Bu çocuklarımızın her biri evlerinde kurduğumuz özel ekipler tarafından tek tek ziyaret ediliyor. Başlarında da kaymakamlarımız var. Çocuklar, aileleri, sosyal çevreleri ve sonra onlarla ilgili uygulanması gereken detaylar ilgili kurumlara görev olarak veriliyor. Burada üniversitelerimiz var. 12 tane kamu kurumumuz var, sivil toplum örgütlerimiz var, meslek odalarımız var. Onlar bunları uyguluyor. Bugüne kadar 25 tane çocuğumuzu okula tekrar kazandırdık. Şimdi okuyorlar ve çok memnunlar. Birçok çocuğumuzu bulunduğu ortamlardan aldık. Yani somut dönüşleri de almaya başladık. Dolayısıyla bu boyutuyla da dikkat çekti ve inşallah kötü niyetlilere verebileceğimiz tek bir çocuğumuz bile yok" dedi.

"GAZİANTEP PİLOT İL SEÇİLDİ"

Çeber, "Suç işlendikten sonraki meselenin yönetiminden ziyade suç işlemeye teşvik eden konuların, ortamların, olguların ortadan kaldırılmasına dönük çalışıyoruz. Bugün yaptığımız toplantıda Gaziantep Valiliği’nin öncülüğünde yapıldı. 18 yaş altı çocuklarımıza yani suça sürüklenen çocuklarımıza ilişkin başlattığımız TUDEP projesini tanıttık. Proje ve çalışmalar beraber değerlendirildi, bakanlıkta yapılan çalışmalar ve Gaziantep’te yürütülen çalışmaların bir araya getirildi. Gaziantep pilot il seçildi" diye konuştu.

Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, ilçe kaymakamları, belediye yetkilileri ve ilgili kurum amirleri katıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır