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Suçlular kaçamadı, kural tanımayan sürücülere ceza yağdı

Adana'da bin 606 polisin katılımıyla gerçekleştiren ‘Huzur ve Güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalanırken trafik kurallarına uymayan sürücülere toplamda 2 milyon 495 bin TL para cezası uygulandı.

Suçlular kaçamadı, kural tanımayan sürücülere ceza yağdı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde ‘Huzur ve Güven' uygulaması düzenlendi. Bin 606 polisin katılımıyla gerçekleşen uygulamadan 30 bin 286 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Suçlular kaçamadı, kural tanımayan sürücülere ceza yağdı 1

ADANA'DA DENETİM

Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 47 kişi yakalandı. Trafik yönünde ise 9 bin araç sorgulanırken, 3 araç trafikten men edildi. Kurallara uymayan 104 sürücüye ise 2 milyon 495 bin TL para cezası uygulandı.
Suçlular kaçamadı, kural tanımayan sürücülere ceza yağdı 2

KURAL TANIMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

Umuma açık iş yerlerinin de denetlendiği uygulamada, kumar oynattığı tespit edilen bir iş yerine ve sahibine adli işlem yapıldı. Kumar onayan iki kişiye ise 23 bin TL para cezası uygulandı. Usulsüzlük tespit edilen 9 iş yerine işlem yapıldı.

Uygulamada yapılan aramalarda ise 4 ruhsatız tabanca, 4 şarjör, 50 mermi, ruhsatsız av tüfeği, kesici alet ve 1,5 gram esrar ele geçirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana trafik cezası
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