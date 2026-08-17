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Suda hareketsiz halde fark edildi: Ekipler alarma geçti

Diyarbakır’ın Çınar İlçesindeki Göksu Barajı’nda kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin cansız bedeni bulundu.

Suda hareketsiz halde fark edildi: Ekipler alarma geçti

Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesindeki Göksu Barajı’nda meydana geldi. Baraj gölünde bir kişiyi suda hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ile jandarma dalgıç ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cansız bedeni, ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen ve bir erkeğe ait olduğu belirtilen cenaze, sağlık ekiplerine teslim edildi. Cenaze, kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır ceset
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