Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni "saldıran ülke" ilan etti! Diplomatik ilişkileri kesti

Sudan’ın fiili başkenti olarak görülen Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan’da, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) havaalanını ve bir ordu üssünü hedef aldı. Ülkedeki ulusal elektrik şirketi, enerji santralinin İHA’larla hedef alınmasının ardından Port Sudan'ın tamamında elektrik arzının kesildiğini açıkladı.

SUDAN, BAE'Yİ 'SALDIRAN ÜLKE' İLAN ETTİ

Sudan'da gerçekleştirilen bu saldırıların ardından yeni bir gelişme yaşandı. Sudan, Birleşik Arap Emirliklerini "saldıran ülke" ilan ederek diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı.

SUDAN, PORT SUDAN KENTİNDEKİ SALDIRILARDAN HDK'Yİ SORUMLU TUTTU

Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Halid el-İaysir, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin geçici idari merkezi konumundaki Port Sudan'da bulunan Güney Limanı'nda çıkan yangınları yerinde incelediğini belirtti.

"Kısa bir süre önce Port Sudan limanındaki yakıt depolarını ziyaret ettim. Liman, bu sabah HDK dronları tarafından terör saldırısına uğradı." ifadelerini kullanan İaysir, Sivil Savunma Güçleri ve tüm güvenlik teşkilatlarının görevlerini yerine getirmekte olduğunu vurguladı.

İaysir, "Sudan halkının iradesi sarsılmaz. Bu tür suçlardan ve terör eylemlerinden korkmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ŞEHİRDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANIYOR

Öte yandan Sudan Elektrik Şirketinden yapılan açıklamada, HDK tarafından düzenlenen ve şehrin elektrik santralini hedef alan dron saldırısı sonucunda Port Sudan'da elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi.

Bunun, vatandaşların su, sağlık ve diğer hizmetler de dahil olmak üzere hizmetlerini olumsuz etkileyen bir durum olduğu kaydedilen açıklamada, hasarı değerlendirmek üzere teknik ekibin olay yerinde olduğu belirtildi.

Sudan Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan açıklamada da bu sabah Port Sudan Havalimanı'na düzenlenen saldırıların ardından uçuşların yerel saatle 17.00'ye kadar askıya alındığı duyuruldu.