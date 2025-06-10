Suikast iddiaları gündemdeydi! Ferdi Zeyrek'in ölümü sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı paylaştı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış, 3 gün süren yaşam mücadelesini dün akşamüstü 17.05'te kaybetmişti. Ölümüyle başta Manisalılar olmak üzere herkesi yasa boğan Zeyrek bugün son yolculuğuna uğurlanırken; ölümü sonrası ihmal ve suikast iddiaları gündeme geldi.

İHMAL VE SUİKAST İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Zeyrek'in ölümünün ardından, aralık ayında yaptığı bir konuşma sosyal medyada gündeme oturdu. Zeyrek'in tehdit edildiğini açıklaması, ölümüyle ilgili 'suikast' iddialarını gündeme getirdi.

"BABAMIN KANINI YERDE BIRAKMAYIN"

Kızı Nehir Zeyrek'te babasının ölümü sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Babamın kanını yerde bırakmayın" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Zeyrek'in tehdit edildiği açıklamasını hatırlatan Saral, sır perdesinin bir an evvel açığa çıkması gerektiğini vurguladı.

Saral'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek, aile efradını ve sevenlerini yasa boğarak ahirete irtihal etti, Allah rahmet eylesin. Ancak ardında kendisinin tehdit edildiğini bildiren bir açıklaması olmuştu. Bu sır perdesinin bir an evvel açıklığa kavuşturulması gerekmektedir varsa bir suikast durumu gereken en ağır ceza verilmelidir."