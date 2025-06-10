HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Suikast iddiaları gündemdeydi! Ferdi Zeyrek'in ölümü sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı paylaştı

Ferdi Zeyrek'in ölümü sonrası ihmal ve suikast iddiaları gündem geldi. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Zeyrek'in yaptığı konuşmalarında sık sık tehditler aldığını ifade etmiş olması kafalarda soru işareti yaratırken, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral'dan çarpıcı bir mesaj geldi. Saral, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Bu sır perdesinin bir an evvel açıklığa kavuşturulması gerekmektedir varsa bir suikast durumu gereken en ağır ceza verilmelidir" dedi.

Suikast iddiaları gündemdeydi! Ferdi Zeyrek'in ölümü sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı paylaştı
Devrim Karadağ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış, 3 gün süren yaşam mücadelesini dün akşamüstü 17.05'te kaybetmişti. Ölümüyle başta Manisalılar olmak üzere herkesi yasa boğan Zeyrek bugün son yolculuğuna uğurlanırken; ölümü sonrası ihmal ve suikast iddiaları gündeme geldi.

İHMAL VE SUİKAST İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Zeyrek'in ölümünün ardından, aralık ayında yaptığı bir konuşma sosyal medyada gündeme oturdu. Zeyrek'in tehdit edildiğini açıklaması, ölümüyle ilgili 'suikast' iddialarını gündeme getirdi.

thumbs_b_c_613f6cc4b7cf52f549802d5b403e3c1f

"BABAMIN KANINI YERDE BIRAKMAYIN"

Kızı Nehir Zeyrek'te babasının ölümü sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Babamın kanını yerde bırakmayın" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Zeyrek'in tehdit edildiği açıklamasını hatırlatan Saral, sır perdesinin bir an evvel açığa çıkması gerektiğini vurguladı.

Saral'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek, aile efradını ve sevenlerini yasa boğarak ahirete irtihal etti, Allah rahmet eylesin. Ancak ardında kendisinin tehdit edildiğini bildiren bir açıklaması olmuştu. Bu sır perdesinin bir an evvel açıklığa kavuşturulması gerekmektedir varsa bir suikast durumu gereken en ağır ceza verilmelidir."

GFSDGSG

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türksat denizlere dijital kale kurduTürksat denizlere dijital kale kurdu
RTÜK Başkanı Şahin’den, İsrail'in "Madleen" gemisine yönelik saldırısına tepkiRTÜK Başkanı Şahin’den, İsrail'in "Madleen" gemisine yönelik saldırısına tepki

Anahtar Kelimeler:
Manisa Oktay Saral Ferdi Zeyrek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da yeni önlem! Hepsi taşınıyor... İşte masadaki o iller

İstanbul'da yeni önlem! Hepsi taşınıyor... İşte masadaki o iller

6 can alan kabus İstanbul'da da görüldü!

6 can alan kabus İstanbul'da da görüldü!

Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

İmamoğlu da katılmak istedi! Karar belli oldu

İmamoğlu da katılmak istedi! Karar belli oldu

F.Bahçe'ye Arap piyangosu! O ismi istiyorlar... Kasa dolup taşacak

F.Bahçe'ye Arap piyangosu! O ismi istiyorlar... Kasa dolup taşacak

Okulda katliam! Çok sayıda can kaybı var

Okulda katliam! Çok sayıda can kaybı var

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.