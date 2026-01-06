HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Suikast iddiaları sonrası Şara'dan dikkat çeken görüntü!

Sosyal medyada bazı hesaplar Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın suikast girişimine uğradığı, durumunun ağır olduğunu hatta Türkiye'ye getirildiğini yazdı. Bu iddialar kısa süre içinde Suriye İçişleri Bakanlığınca yalanladı. İddiaların ardından Şara Şam'da bir markette alışveriş yaparken görüntülendi.

Suikast iddiaları sonrası Şara'dan dikkat çeken görüntü!
Ufuk Dağ

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan suikast ve saraya saldırı iddialarının ardından başkent Şam’daki Mezze mahallesinde market alışverişi yaparken görüntülendi.

Suikast iddiaları sonrası Şara dan dikkat çeken görüntü! 1

"AĞIR YARALI" İDDİASI

Yılbaşı gecesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı düzenlendiği ve Şara’nın göğsünden ağır yaralanarak tedavi için Türkiye’ye götürüldüğü yönündeki asılsız iddiaların ardından, Suriye lideri yaklaşık 5 gün sonra halkın arasına karıştı. Mezze Mahallesi'nde bir markete girerek alışveriş yapan eş-Şara, ödemesini yeni Suriye parasıyla yaparken çevredeki vatandaşlarla da samimi bir şekilde sohbet etti. Hafif bir güvenlik eşliğinde oldukça sağlıklı ve neşeli olduğu gözlenen Şara, halkın arasında gerçekleştirdiği bu ziyaretle hem söz konusu saldırı iddialarını hem de hakkındaki spekülasyonları fiilen yalanlamış oldu.

"SAĞLIKLI GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN MUTLUYUZ"

Şara'nın, alışveriş yaptığı marketin çalışanı Heysem Hayek, Şara'yı sağlıklı gördükleri için mutlu olduğunu söyledi. Heysem Hayek, Cumhurbaşkanı Şara'nın dükkanına gelerek bisküvi aldığını belirtti.
Hayek, "(Şara'nın) Sağlık durumu iyidir. Mutlu olduk." dedi.

Suikast iddiaları sonrası Şara dan dikkat çeken görüntü! 2

Bir diğer market çalışanı Razan Halebi de, "Cumhurbaşkanı markete geldi. Buradan bir şeyler aldı. Yeni banknotların tedavüldeki yaşanan sıkıntıları dinledi." diye konuştu.

"HATIRA OLARAK TUTACAĞIM"

Halebi, "Ödediği paraları ben aldım. Hatıra olarak elimde tutacağım." ifadelerini kullandı.

Bazı sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın suikast sonucu yaralandığı iddiaları yer almıştı. Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, iddiaların "tümüyle ve kesin olarak yalan olduğunu" açıklamıştı. (AA/İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nicolas Maduro'nun kalacağı hücre görüntülendiNicolas Maduro'nun kalacağı hücre görüntülendi
Ünlü isimlerin uyuşturucu partisi düzenlediği yer ifşa oldu! VIP odaları bile varÜnlü isimlerin uyuşturucu partisi düzenlediği yer ifşa oldu! VIP odaları bile var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
suriye market Ahmed Şara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu

Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.