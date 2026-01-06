Suikast iddiaları sonrası Şara'dan dikkat çeken görüntü!

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan suikast ve saraya saldırı iddialarının ardından başkent Şam’daki Mezze mahallesinde market alışverişi yaparken görüntülendi.

"AĞIR YARALI" İDDİASI

Yılbaşı gecesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı düzenlendiği ve Şara’nın göğsünden ağır yaralanarak tedavi için Türkiye’ye götürüldüğü yönündeki asılsız iddiaların ardından, Suriye lideri yaklaşık 5 gün sonra halkın arasına karıştı. Mezze Mahallesi'nde bir markete girerek alışveriş yapan eş-Şara, ödemesini yeni Suriye parasıyla yaparken çevredeki vatandaşlarla da samimi bir şekilde sohbet etti. Hafif bir güvenlik eşliğinde oldukça sağlıklı ve neşeli olduğu gözlenen Şara, halkın arasında gerçekleştirdiği bu ziyaretle hem söz konusu saldırı iddialarını hem de hakkındaki spekülasyonları fiilen yalanlamış oldu.

"SAĞLIKLI GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN MUTLUYUZ"

Şara'nın, alışveriş yaptığı marketin çalışanı Heysem Hayek, Şara'yı sağlıklı gördükleri için mutlu olduğunu söyledi. Heysem Hayek, Cumhurbaşkanı Şara'nın dükkanına gelerek bisküvi aldığını belirtti.

Hayek, "(Şara'nın) Sağlık durumu iyidir. Mutlu olduk." dedi.

Bir diğer market çalışanı Razan Halebi de, "Cumhurbaşkanı markete geldi. Buradan bir şeyler aldı. Yeni banknotların tedavüldeki yaşanan sıkıntıları dinledi." diye konuştu.

"HATIRA OLARAK TUTACAĞIM"

Halebi, "Ödediği paraları ben aldım. Hatıra olarak elimde tutacağım." ifadelerini kullandı.

Bazı sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın suikast sonucu yaralandığı iddiaları yer almıştı. Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, iddiaların "tümüyle ve kesin olarak yalan olduğunu" açıklamıştı. (AA/İHA)