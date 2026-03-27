Suikasta kurban gitmişti: İran Hamaney'in son görüntüsünü paylaştı! Yalnızca 23 dakika önce...

28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarıyla fitili ateşlenen savaşta İsrail ve ABD cephesi İran'ın üst düzey yöneticilerini hedef alıyor. Daha önceden de önemli isimlere suikast düzenlenmesinin ardından İran dini lideri Ayetullah Hamaney de İsrail saldırısında yaşamını yitirmişti. Hamaney'in ölmeden önce çekildiği iddia edilen fotoğrafı İran medyası tarafından paylaşıldı.

HAMANEY'İN ÖLMEDEN 23 DAKİKA ÖNCE ÇEKİLMİŞ

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran medyası bugün, Ayetullah Hamaney'in ofisindeki güvenlik kamerasının kaydettiği son görüntüsünü yayınladı.

Karenin, Hamaney'in ölmeden sadece 23 dakika öncesine ait olduğu ifade edildi.