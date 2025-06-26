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Sulama borusunun patlaması çiftçiyi mağdur ediyor

Bayburt’ta her sene yaz aylarında meydana gelen sulama borusunun patlaması, çiftçiyi mağdur ediyor.

Sulama borusunun patlaması çiftçiyi mağdur ediyor
Çiğdem Sevinç

Bayburt’ta her sene yaz aylarında meydana gelen sulama borusunun patlaması, çiftçiyi mağdur ediyor. Bir hafta önce geçici çözümle yama yapılarak onarılan boru, bugün yine patladı. Çiftçiler, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için yetkilileri göreve davet etti.

Bayburt’un Demirözü ilçesinde ve Gümüşhane Salyazı mevkiinde çiftçilik yapan üreticiler sürekli patlayan sulama borusu yüzünden tarlalarını sulayamazken, yapılan geçici çözümler çiftçiyi daha da mağdur etti. Yaklaşık 2 senedir devam eden soruna bir türlü çözüm üretilmezken, geçen sene patlayan su borusundan dolayı köylerde tarım yapılamamış, çiftçiler, patlayan su borusu nedeniyle perişan olmuştu. Bu sene de benzer bir problemle karşı karşıya kalan çiftçiler, geçen sene yaşanan sorunun devam etmemesi için yarım yamalak yapılan işler yerine kalıcı çözüm sunulmasını talep ettiler. Sulama yapılan boruların tamamen değişmesini, sürekli patlayan boru sorununun bir an önce çözüme kavuşturulmasını isteyen üreticiler, bıktıklarını belirterek, Sulama Birliği ve Devlet Su İşlerini topa tuttular. Söz konusu patlamayla alakalı Sulama Birliği çalışanından mesaj aldıklarını belirten çiftçiler, gelen mesajın dalga geçercesine atıldığını savundular. Gelen uyarı mesajında, "Değerli çiftçilerimiz; Salyazı, Çatalçeşme Çakırözü, Bayrampaşa, Çayıryolu yine hat patladı" ifadeleri yer alırken, çiftçiler söz konusu alanda herhangi bir çalışma yapılmadığı iddiasında bulunarak, Devlet Su İşleri ekiplerinin yetersizliğinden dert yakındılar.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt
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