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Sulama kanalına düşen Ayaz'ı kurtarmak isteyen dayısı boğularak hayatını kaybetti

Adana'da sulama kanalına düşen yeğeni Ayaz Çavuş'u (9) kurtarmak için suya atlayan dayısı Serdal Çavuş (44), boğuldu. Hastaneye kaldırılan Ayaz Çavuş'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sulama kanalına düşen Ayaz'ı kurtarmak isteyen dayısı boğularak hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde, Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı’ndaki sulama kanalında meydana geldi. Kanal kenarında yürüyen Ayaz Çavuş, dengesini kaybedip suya düştü. Ayaz’ın suda çırpındığını gören dayısı Serdal Çavuş da kanala atladı.

ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN KIYIYA ÇIKARILDI

Çevredekilerin attığı can simidine tutunan Ayaz Çavuş, sudan çıktı. Serdal Çavuş ise bir süre suda sürüklendikten sonra çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ayaz ve Serdal Çavuş, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KÜÇÜK AYAZ'IN SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedaviye alınan Serdal Çavuş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Serdal Çavuş'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Ayaz Çavuş’un ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

(DHA)

26 Haziran 2025
26 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Adana Sulama kanalı boğulma
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