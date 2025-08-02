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Sulama kanalında akıntıya kapılan gencin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan gencin cesedine ulaşıldı.

Sulama kanalında akıntıya kapılan gencin cesedine ulaşıldı

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Anaz Mahallesi’nde meydana yaşandı. Sulama kanalına giren Ömer Demir (18) bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler ile Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK), AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede 2 gündür sürdürdüğü arama kurtarma alışmalarına bugün de devam etti. Devam eden çalışmalar kapsamında öğleden sonra bir ihbarı değerlendiren ekipler, cesedi, kaybolduğu yerden 20 kilometre uzaklıkta buldu. Kanal dışına çıkarılan ceset, otopsi işlemler için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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