Sulama kanalında kaybolan sürücü aranıyor

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları 6’ıncı gününde de devam ediyor.

Olay, 29 Aralık 2025’te Harran ilçesine bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi civarında yaşandı. İddiaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına devrildi. Olayda 1 kişi kendi çabalarıyla kurtulurken, 3 kişinin cenazesine ulaşıldı ve 1 kişi kayboldu. Kaybolan otomobil sürücüsü Halil Gündüz’ü (42) arama çalışmaları 6’ıncı gününde de devam ediyor. Yaklaşık 50 kilometre alana yayılan arama çalışmalarında ekipler, Küplüce Mahallesi’nde bot yardımı ile çalışmaları yoğunlaştırdı.

Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de bulunduğu 27 personel kanal içerisinde arama çalışmasını sürdürüyor. Kanal dışında ise 109 personel tarama faaliyeti yürütüyor.
Arama çalışmalarında toplam 136 kişi görev yapıyor.

Sulama kanalında kaybolan sürücü aranıyor 1

Şanlıurfa
