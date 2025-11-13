HABER

Sulama kanalındaki balıklar telef olmaya devam ediyor

Adana’da kanallara su verilmediği için balıklar telef olmaya devam ediyor.

Kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Seyhan Baraj Gölü’nden su akışının kesilmesiyle sulama kanallarında kötü kokunun yanı sıra canlı yaşamı da tehdit ediyor. Kanallardaki kuraklık ve kirlilik nedeniyle balıklar telef olmaya devam ediyor. Mavi Bulvar’daki sulama kanalında yüzlerce balık geçen hafta telef olmuş bazı balıklar ise hayatta kalmaya çalışıyordu. Kanala su verilmediği için bu balıkların da telef olduğu görüntülere yansıdı. Son 52 yılın en kurak döneminin yaşandığı Adana’da susuzluk alarm veriyor.Kaynak: İHA

