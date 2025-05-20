HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sulama kanalının yanında oyun oynuyordu! Dengesini kaybedince düştü... 10 yaşındaki çocuktan acı haber

Aydın'ın Köşk ilçesinde sulama kanalına düşen 10 yaşındaki Suriye uyruklu Eymen Rehhal, hayatını kaybetti.

Sulama kanalının yanında oyun oynuyordu! Dengesini kaybedince düştü... 10 yaşındaki çocuktan acı haber
Begüm Özkaynak

Olay, Köşk ilçesi Serdaroğlu Mahallesi Pınarbaşı mevkiindeki saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sulama kanalının kenarında oynayan Eymen Rehhal (10), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek kanala düştü. Bölgede tarım işçisi olarak çalıştığı öğrenilen ailesi, çocuklarının kaybolduğunu fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptığı incelemede, küçük çocuğu sulama kanalında buldu. Kanala düştüğü belirlenen 10 yaşındaki Eymen Rehhal, bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Küçük Eymen, ilk müdahalenin ardından ambulansla Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rehhal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun ani ölüm haberi sonrasında ailesi yasa boğulurken, kesin ölüm neden yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak. Küçük Eymen’in cenazesi otopsi yapılmak üzere ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da 'tefecilik' operasyonu: 7 kişi tutuklandı Antalya'da 'tefecilik' operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Ayı saldırısından köpekler sayesinde kurtulduAyı saldırısından köpekler sayesinde kurtuldu

Anahtar Kelimeler:
Aydın Sulama kanalı çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ve sonunda resmileşiyor... Trabzonspor, Başakşehir derken Arda Turan Ukrayna yolcusu!

Ve sonunda resmileşiyor... Trabzonspor, Başakşehir derken Arda Turan Ukrayna yolcusu!

Galatasaray'dan dev ciro! 48 saatte rekor kırdı

Galatasaray'dan dev ciro! 48 saatte rekor kırdı

Rubio: "Suriye iç savaşın eşiğinde"

Rubio: "Suriye iç savaşın eşiğinde"

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme

Trump'tan Netanyahu'yu zora sokacak karar! "Savaş devam ederse Washington, İsrail'i terk edecek"

Trump'tan Netanyahu'yu zora sokacak karar! "Savaş devam ederse Washington, İsrail'i terk edecek"

Yer: İstanbul! Öğretmeni böyle görüntülediler, hem dövdü hem hakaret etti: "Pisliksin"

Yer: İstanbul! Öğretmeni böyle görüntülediler, hem dövdü hem hakaret etti: "Pisliksin"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.