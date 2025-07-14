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Sulama kanallarında temizlik çalışması başlatıldı

Erzincan’da önceki gün bazı tarlalarda su baskını yaşanarak ekili ürünlerin zarar görmesi üzerine DSİ tarafından sulama kanallarında temizlik çalışması başlatıldı.

Sulama kanallarında temizlik çalışması başlatıldı

Konuya ilişkin DSİ 82. Şube Müdürü Ragıp Taner Yılmaz tarafından şu açıklama yapıldı:

"Haberlere konu olan sulama kanalları ile arazilerin, Şube Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında yer alan ve kurumumuz tarafından 1965 yılında tamamlanarak işletmeye açılan Erzincan Altınbaşak Sağ Sahil Cazibe Sulamaları kapsamında inşa edilen Y-11 sulama kanalının sulama sahasında yer alan araziler olduğu anlaşılmaktadır. Erzincan Altınbaşak Sağ Sahil Cazibe Sulamaları’nın işletme, bakım-onarım ve yönetim sorumluluğu 08.01.1998 tarihli Devir Sözleşmesi, 06.02.1998 tarihli Bakanlık Makam Olur’u ve 01.04.1998 tarihli Devir Protokolü ile Erzincan Sulama Birliği Başkanlığına devredilmiştir. Tesislerimizi devralan sulayıcı teşkilatların makine parkı imkânlarının yetersiz olduğu durumlarda şube müdürlüğümüz makine parkı imkanları dahilinde tüm sulayıcı teşkilatlara destek verilmeye çalışılmakta olup, haberlere konu olayın yaşandığı bilgisinin kurumumuza iletilmesi ile birlikte ivedi olarak makine sevk edilmiş, sevk edilen makine ile ilk etapta yaklaşık 4000 metrelik kısımda makineli temizlik çalışması yapılmış olup, makineli çalışmalar devam etmektedir.

Ancak tesislerin hali hazır durumu dikkate alındığında her ne kadar makineli çalışma yapılsa da beton kanalların ekonomik ömürlerini tamamlamış olması bu ve benzeri sorunların devam edebileceğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle kalıcı çözüm olabilmesi adına söz konusu tesislerde her yıl yapılan muayene raporları neticesinde bakım - onarım ve yenileme ihtiyacı öngörülen kısımlar belirlenerek tesisler hakkında ivedilikle çalışmalar yürütülerek yatırım programına teklif edilmektedir.

Bu kapsamda Altınbaşak Sulaması Y-11 Sulama Kanalının da içerisinde yer aldığı, "2025/393932" İhale Kayıt Numaralı "Erzincan Mertekli Regülatörü Sağ Sahil Kanal Yenilenmesi" işi Bölge Müdürlüğümüzce 15.04.2025 tarihinde ihale edilmiş, sözleşmesi imzalanmış ve yükleniciye yer teslimi yapılmış olup, sulama sezonunun bitmesi ile birlikte çalışmalara başlanarak planlanan süresi içerisinde işin tamamlanması hedeflenmektedir."

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan
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