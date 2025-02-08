HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sular 100 metre çekilmişti... İzmir'deki korkutan görüntülerle ilgili uzman isimden çarpıcı değerlendirme!

Sular 100 metre çekilmişti... İzmir'deki korkutan görüntülerle ilgili uzman isimden çarpıcı değerlendirme!

08.02.2025 16:23
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

İçerik devam ediyor
08.02.2025 16:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Sığacık Mahallesi'nde kaydedilen görüntüler Ege'de meydana gelen depremlerle ilişkilendirilmişti. Son dönemde Ege'de olan depremler sonrası ortaya çıkan bu görüntüler kamuoyunda tsunami endişesi yaratmıştı. Konuyla ilgili Prof. Dr. Doğan Yaşar çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde deniz çekildi. Çekilme sonrasında tekneler karaya oturdu, deniz yüzeyinde adacıklar oluştu. Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan itibaren yaşanan deprem fırtınası sürerken, bu durum vatandaşları tedirgin etti. Tsunami oluşacağına ilişkin endişelerle ilgili uzman isimden ilk değerlendirme geldi.

PROF.-DR.-YASAR-IZMIRDE-DENIZ-CEKILMES_553596_164107

"HİÇBİR ALAKASI YOK"

İzmir'de 4 Şubat'ta çok sert bir poyraz başladığını dile getiren TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Poyrazın sertliği nedeniyle deniz seviyesi yavaş yavaş düşmeye başladı. Yaşadığımız bu olayın Santorini ve orada oluşan depremlerle hiçbir bağlantısı yok. Bu şubat ve mart aylarında zaman zaman gördüğümüz bir olay. 2021'de ve 2022 yılında da gördük. Poyraz kuzeyden güneye doğru çok sert estiği için suyu güneye doğru iter. Marmara'dan itibaren su güneye doğru yığıldığı için sığ olan bütün bölgeler açığa çıkar. Çekilme önce Dikili'de başlar. Şu anda burada da su seviyesi yaklaşık olarak 40-50 santim düşmüş durumda, daha devam edecek salıya kadar 70-80 santim aşağı doğru inecek ama korkulacak bir şey yok. Normal bir doğa olayı" dedi.

PROF.-DR.-YASAR-IZMIRDE-DENIZ-CEKILMES_553597_164107

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALABİLİRSEK, HİÇBİR SORUN YAŞAMAYIZ"

Prof. Dr. Yaşar, "Türkiye'de, doğadan korkmaya başladık. Çünkü afetleri felakete çeviriyoruz. Deprem oluyor çürük binalar çöküyor, sel yatağına evler yapıyoruz; sel basıyor. Bunlardan korkuyoruz. Doğadan korkulmaz, doğa arkadan vurmaz. Ne yapacağını baştan söyler, gerekli önlemler alabilirsek, hiçbir sorun yaşamayız, hiçbir korkumuz da olmaz. Ancak en küçük doğa hareketinde bile korkudan titriyoruz" diye konuştu.

PROF.-DR.-YASAR-IZMIRDE-DENIZ-CEKILMES_553598_164107

"150 METREYE KADAR ÇIKABİLİR"

Sığacık'ta teknelerin karaya oturduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşar, "Hatta açığa çekilen tekneler de karaya oturdu. Tekne sahipleri sanırım denizin bu kadar çok çekileceğini tahmin edemedi. Salıya kadar daha da oturacak. Deniz karadan 100 metre uzaklaştı, bu 150 metreye kadar çıkabilir. Ama korkulacak bir şey yok, bu olayın tsunami ve depremle hiçbir ilgisi yok. Her yıl şubat ve mart ayında bunları bazen çok sert bazen hafif yaşarız. 2 sene önce İzmir Körfezi'nde vapur seferleri iptal edilmişti, deniz seviyesi kadar çok düşmüştü, vapurlar iskeleye yanaşamamıştı. Körfezde de şu anda su en az 50 santim çekilmiş durumda, ama körfezde su derin olduğu için pek hissetmiyoruz. Kordonda taşlar açığa çıkar ama Sığacık ve Dikili sığ olduğu için görüyoruz. Bodrum'da, Akyaka'da da mutlaka olacaktır. Her sene poyraz sertleştikçe bunlar peş peşe oluyor. Rüzgarın hızı 50 kilometreden fazla. Bu rüzgar bütün suyu güneye, Akdeniz'e doğru ittiriyor ve buralar da sığlaşıyor" dedi.

PROF.-DR.-YASAR-IZMIRDE-DENIZ-CEKILMES_553599_164107

PROF.-DR.-YASAR-IZMIRDE-DENIZ-CEKILMES_553601_164107

Kaynak: DHA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem İzmir tsunami ege
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabinede değişecek isimler belli oldu! Hangi bakanlar çizik yedi?

Kabinede değişecek isimler belli oldu! Hangi bakanlar çizik yedi?

Küresel sağlık alarmına yol açtı! 3 günden uzun sürüyorsa doktora gidin

Küresel sağlık alarmına yol açtı! 3 günden uzun sürüyorsa doktora gidin

17 milyon emeklinin maaşı incelenecek!

17 milyon emeklinin maaşı incelenecek!

Türk fenomen Güney Kore'de gündem oldu! İzdivaç programına katıldı

Türk fenomen Güney Kore'de gündem oldu! İzdivaç programına katıldı

Binlerce deprem, suların çekilmesi ve tsunami...

Binlerce deprem, suların çekilmesi ve tsunami...

AFAD'dan 'Ege Denizi' toplantısı! 3 il masadaydı... Tsunami detayı

AFAD'dan 'Ege Denizi' toplantısı! 3 il masadaydı... Tsunami detayı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.