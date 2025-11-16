Şule Çet davasında hapis cezası almıştı! Adalet Bakanlığı'ndan Berk Akand açıklaması

Gazi Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de, iş vereni Çağatay Aksu ve onun arkadaşı Berk Akand ile buluştuktan sonra cinsel saldırıya uğramış ve kaldıkları plazanın 20. katından atılarak hayatını kaybetmişti.

HAPİS CEZASI ÇEVİRİLMİŞTİ

Davada Çağatay Aksu; cinayet suçundan müebbet hapis, nitelikli cinsel saldırıdan 10 yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda müebbet artı 12 yıl hapis cezası almıştı. Mahkeme daha sonra Aksu'ya iyi hal indirimi uygulayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını müebbet hapis cezasına çevirmişti.

Aksu'nun arkadaşı Berk Akand ise cinayete yardımdan 12 yıl 6 ay, cinsel saldırıya yardımdan 5 yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 1 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezası almıştı.

TARTIŞMA YARATAN FOTOĞRAF

Sosyal medyada paylaşıma giren bir fotoğraf ise adeta infial yarattı. Akand'ın yaklaşık 1 ay önce tahliyesini kutladığı görüntüler gündem oldu.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı Berk Akand'ın tahliye olduğu iddialarını yalanladı. Bakanlık şu açıklamayı yaptı:

"29.05.2018 tarihinde Şule Çet’in ölümüne neden olan olayla ilgili olarak Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen yargılama sonucu,

Çağatay Aksu hakkında;

kasten öldürme suçundan müebbet hapis;

cinsel saldırı suçundan 10 yıl;

kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir.

Bu kişi halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadır.

Olayın diğer hükümlüsü Berk Akand hakkında;

kasten öldürmeye yardım etmek suçundan 12 yıl 6 ay;

cinsel saldırıya yardım etmek suçundan 5 yıl;

kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiştir.

İstinaf ve Yargıtay incelemeleri sonucunda tüm mahkumiyet hükümleri onaylanmıştır.

Berk Akand adlı hükümlünün cezası, tutuklandığı tarihten itibaren kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilmekteyken, adı geçen hükümlü 05.06.2025 tarihinde infaz yasası ve ilgili mevzuat gereği açık ceza infaz kurumuna nakledilmiş olup, cezasının infazı devam etmektedir. Bu kişi tahliye edilmemiştir.

Ayrıca, adı geçen hükümlünün açık ceza infaz kurumunda bulunduğu dönemdeki izni sırasında yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında disiplin işlemleri uygulanarak; hükümlünün açık ceza infaz kurumundaki koşulları sonlandırılmış ve kapalı ceza infaz kurumuna nakli gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu kişi tahliye edilmediği halde tahliye edildiğine dair haber ve paylaşımlar yapanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi kapsamında adli işlem başlatılmıştır."