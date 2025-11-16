HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şule Çet davasında hapis cezası almıştı! Adalet Bakanlığı'ndan Berk Akand açıklaması

Adalet Bakanlığı Şule Çet davasında hapis cezası alan Berk Akand'ın tahliye olduğu iddialarını yalanladı. Bakanlık "Söz konusu kişi tahliye edilmediği halde tahliye edildiğine dair haber ve paylaşımlar yapanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi kapsamında adli işlem başlatılmıştır" dedi.

Şule Çet davasında hapis cezası almıştı! Adalet Bakanlığı'ndan Berk Akand açıklaması
Recep Demircan

Gazi Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de, iş vereni Çağatay Aksu ve onun arkadaşı Berk Akand ile buluştuktan sonra cinsel saldırıya uğramış ve kaldıkları plazanın 20. katından atılarak hayatını kaybetmişti.

HAPİS CEZASI ÇEVİRİLMİŞTİ

Davada Çağatay Aksu; cinayet suçundan müebbet hapis, nitelikli cinsel saldırıdan 10 yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda müebbet artı 12 yıl hapis cezası almıştı. Mahkeme daha sonra Aksu'ya iyi hal indirimi uygulayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını müebbet hapis cezasına çevirmişti.

Şule Çet davasında hapis cezası almıştı! Adalet Bakanlığı ndan Berk Akand açıklaması 1

Aksu'nun arkadaşı Berk Akand ise cinayete yardımdan 12 yıl 6 ay, cinsel saldırıya yardımdan 5 yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 1 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezası almıştı.

TARTIŞMA YARATAN FOTOĞRAF

Sosyal medyada paylaşıma giren bir fotoğraf ise adeta infial yarattı. Akand'ın yaklaşık 1 ay önce tahliyesini kutladığı görüntüler gündem oldu.

Şule Çet davasında hapis cezası almıştı! Adalet Bakanlığı ndan Berk Akand açıklaması 2

Şule Çet davasında hapis cezası almıştı! Adalet Bakanlığı ndan Berk Akand açıklaması 3

ADALET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı Berk Akand'ın tahliye olduğu iddialarını yalanladı. Bakanlık şu açıklamayı yaptı:

"29.05.2018 tarihinde Şule Çet’in ölümüne neden olan olayla ilgili olarak Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen yargılama sonucu,

Çağatay Aksu hakkında;

  • kasten öldürme suçundan müebbet hapis;
  • cinsel saldırı suçundan 10 yıl;
  • kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir.

Bu kişi halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadır.

Şule Çet davasında hapis cezası almıştı! Adalet Bakanlığı ndan Berk Akand açıklaması 4

Olayın diğer hükümlüsü Berk Akand hakkında;

  • kasten öldürmeye yardım etmek suçundan 12 yıl 6 ay;
  • cinsel saldırıya yardım etmek suçundan 5 yıl;
  • kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiştir.

İstinaf ve Yargıtay incelemeleri sonucunda tüm mahkumiyet hükümleri onaylanmıştır.

Berk Akand adlı hükümlünün cezası, tutuklandığı tarihten itibaren kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilmekteyken, adı geçen hükümlü 05.06.2025 tarihinde infaz yasası ve ilgili mevzuat gereği açık ceza infaz kurumuna nakledilmiş olup, cezasının infazı devam etmektedir. Bu kişi tahliye edilmemiştir.

Ayrıca, adı geçen hükümlünün açık ceza infaz kurumunda bulunduğu dönemdeki izni sırasında yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında disiplin işlemleri uygulanarak; hükümlünün açık ceza infaz kurumundaki koşulları sonlandırılmış ve kapalı ceza infaz kurumuna nakli gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu kişi tahliye edilmediği halde tahliye edildiğine dair haber ve paylaşımlar yapanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi kapsamında adli işlem başlatılmıştır."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zap Suyu'nda can pazarı! Ölü ve yaralılar varZap Suyu'nda can pazarı! Ölü ve yaralılar var
Şırnak'ta korkunç olay! Baltayla öldürdüŞırnak'ta korkunç olay! Baltayla öldürdü

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı Şule Çet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medyada gündem olan kahvaltı! Rasim Arı tepkilerin hedefi oldu

Sosyal medyada gündem olan kahvaltı! Rasim Arı tepkilerin hedefi oldu

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Saçıyla ilgili yorum kızdırdı! Kimse bu yanıtı beklemiyordu

Saçıyla ilgili yorum kızdırdı! Kimse bu yanıtı beklemiyordu

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

e-Devlet'ten kontrol edin! Tüm çalışanları ilgilendiriyor, hesapta 'büyük şok'

e-Devlet'ten kontrol edin! Tüm çalışanları ilgilendiriyor, hesapta 'büyük şok'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.