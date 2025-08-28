Süleyman Soylu'dan CHP lideri Özel'in iddialarına sert tepki: "Gereği yapılmalı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in, kendisinden önceki döneme ait eski ihale dosyalarını Beyoğlu Belediyesi aramasında polise teslim ettiğini iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na seslenen Özel, "Hadi bakalım Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı AK Partili belediyelere git de göreyim" demişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP lideri Özel'in bu sözlerinin adından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan Güney'in makam odasında yapılan aralamalarda el konulan belgelere göre, belediyenin eski ihalelerine ilişkin olarak yeni bir soruşturma açıldığını duyurmuştu.

CHP lideri Özel hakkında, partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.

SOYLU'DAN SERT TEPKİ: ANAYASA’YI AÇIK İHLALDEN DOLAYI GEREĞİ YAPILMALI

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan Özgür Özel'in sözlerine tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasamızın 138. Maddesine göre; görülmekte olan bir dava ile ilgili hiç bir organ, yasama meclisi, makam, mevki ya da kişi emir, talimat ya da tavsiye veremez; telkin ya da beyanatta bulunamaz…

Buna rağmen, Meclis’in ikinci partisinin genel başkanı ve grup başkanı; İstanbul Başsavcısını ve mahkemeleri, görülmekte olan bir dava üzerinden alenen tehdit ederek yargıyı baskı altına almaya çalışmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 138. maddesi açıktır:

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

Unutulmamalıdır ki siyasi partiler kuruluş, işleyiş ve idareleri açısından Anayasal düzene bağlıdır ve hukuki sorumluluk taşır.

Bu, siyasi parti grupları için de geçerlidir…

Eğer Anayasa’nın 138. maddesi halen geçerli ise Anayasa’ya uymak herkesin görevi ve sorumluluğudur.

Hiç kimseye ayrıcalık tanınmamalı Anayasa’yı açık ihlalden dolayı gereği yapılmalıdır…"