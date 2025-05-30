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Süleyman Soylu'dan Netanyahu'ya çok sert tepki: "Sen hayvandan da aşağısın"

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Gazze'de katliamlarına devam eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çok sert tepki gösterdi. Netanyahu’nun açıklamalarını alıntılayan Soylu “Netanyahu sen hayvandan da aşağısın” paylaşımı yaptı.

Süleyman Soylu'dan Netanyahu'ya çok sert tepki: "Sen hayvandan da aşağısın"
Devrim Karadağ

İsrail, 7 Ekim 2023’te başladığı Gazze saldırılarını aralıksız olarak sürdürüyor. 50 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, milyonlarca insan ise açlık ve susuzluğa mahkum edilmiş durumda.

Katliamlarına devam eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla birlikte yine tüm dünyadan tepki toplamıştı. Netanyahu Gazze’deki katliam için “Hayvanlara, canavarlara karşı savaşıyoruz. Onları yeneceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

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SÜLEYMAN SOYLU’DAN NETANYAHU’YA TEPKİ

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Netanyahu’nun yaptığı açıklamaya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Netanyahu’nun açıklamalarını alıntılayan Soylu, “Netanyahu sen hayvandan da aşağılıksın” ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu’nun paylaşımı:

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Süleyman Soylu Binyamin Netanyahu Gazze
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