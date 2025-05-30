Süleyman Soylu'dan Netanyahu'ya çok sert tepki: "Sen hayvandan da aşağısın"

İsrail, 7 Ekim 2023’te başladığı Gazze saldırılarını aralıksız olarak sürdürüyor. 50 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, milyonlarca insan ise açlık ve susuzluğa mahkum edilmiş durumda.

Katliamlarına devam eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla birlikte yine tüm dünyadan tepki toplamıştı. Netanyahu Gazze’deki katliam için “Hayvanlara, canavarlara karşı savaşıyoruz. Onları yeneceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

SÜLEYMAN SOYLU’DAN NETANYAHU’YA TEPKİ

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Netanyahu’nun yaptığı açıklamaya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Netanyahu’nun açıklamalarını alıntılayan Soylu, “Netanyahu sen hayvandan da aşağılıksın” ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu’nun paylaşımı: