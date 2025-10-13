HABER

Sultan Şeyhmus türbesi ve medresesi binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor

Mardin'deki Sultan Şeyhmus türbesi ve medresesi, yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Sultan Şeyhmus türbesi ve medresesi binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor

Tarihi ve manevi atmosferiyle kentin simge yapılarından biri olan Sultan Şeyhmus türbesi ve medresesi her hafta ziyaretçi akınına uğruyor. Mekan hakkında bilgi veren Sultan Şeyhmus Ez-Zuli Derneği Başkanı ve Sultan Şeyhmus'un torunu Av. Ahmet Baysal, Sultan Şeyhmus'un Hazretleri'nin 1077'de dünyaya geldiğini ve 1164'te vefat ettiğini belirtti. Sultan Şeyhmus'un soyunun Hazreti Ömer'e dayandığını ifade eden Baysal, Sultan Şeyhmus'un şeyh Abdülkadir Geylani'nin talebesi olduğunu söyledi. Baysal, "Sultan Şeyhmus hazretleri, Abdülkadir Geylani hazretlerinden eğitim aldıktan sonra Mardin'e gönderilmiş ve burada medrese eğitimi vermesi görevlendirilmiştir. Yaklaşık 4 bin alim yetiştirdiği rivayet edilmektedir. Sultan Şeyhmus burada medresesinde meftundur. Daha önceden evi yukarı taraftaydı burası medresesiydi. Kabri de buradadır'' dedi.

''GÜNLÜK 1500'E YAKIN KİŞİ YEMEK ALABİLİYOR''

Her hafta perşembe günleri akşam namazından sonra yapılan zikir programları ve dağıtılan yemeklerle medresede yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşandığını aktaran Baysal, "Öğle ve akşam olmak üzere günde iki kez yemek veriliyor. Günlük bin-bin 500 kişi yemek almaktadır. Hafta sonları daha yoğun oluyor. Türkiye'den ve yurt dışından da bir çok kişi burayı ziyaret eder. Yemekler hem bizim hem de halkın bağışlarıyla hazırlanıyor. Bu yemekler halk tarafından verilip ve yine halk tarafından yenilir" diye konuştu.

Sultan Şeyhmus türbesi ve medresesi tarihi geçmişi, maneviyatı ve misafirperverlik geleneğiyle bölgenin en çok ziyaret edilen kutsal mekanları arasında yer alıyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Mardin
