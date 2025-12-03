Sultangazi Belediyesi’nden engelli bireylere özel etkinlik!

Sultangazi Belediyesi’nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü özel programı Sezai Karakoç Gençlik, Spor ve Engelliler Merkezi’nde düzenlendi. Programa Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı İmdat Kamacı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, engelli bireyler ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında bir Engelsiz Resim Sergisi’ne yer verilirken, Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen EKPSS Kursu’nun eğitim materyalleri de kursa katılanlara dağıtıldı.

Programda konuşan Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, herkesin engelli olma potansiyeline dikkat çekerek bu konuda farkındalık oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Kaymakam Kaşıkçı, “Mesleğe ilk başladığımızda eğitim için yurt dışına gittiğimizde karşılaştığımız hizmetlerin bugün ülkemizde olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum. Engellilere yönelik hizmetlerimizin geldiği bu seviye memnuniyet vericidir” diye konuştu.

"ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN HAYATINI DAHA KONFORLU HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Maşallah bugün burası çok güzel görünüyor. Bugün buraya kadar gelen kıymetli annelere, kıymetli babalara ve en önemlisi kıymetli engelli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Onlar engelleri aşmak için çok büyük gayret gösteriyorlar, çok özverili çalışıyorlar.

Bugün Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen ve özel olarak kutlanan bir gün. Sadece engelli kardeşlerimizin değil, onlara bakanların yükünün çok daha ağır olduğunu biliyorum. Biliyorum sizin işiniz çok zor. Hepinizden Allah razı olsun, çünkü bir engelliye bakmak kadar zor bir iş yoktur. Bu kardeşlerimize hepimiz emanet gözüyle bakmalıyız. Onlara bir hizmet verirken bu hizmeti en iyi şekilde yapmalıyız. Sezai Karakoç Gençlik, Spor ve Engelliler Merkezimizde sizlere hizmet veren bütün arkadaşlarımız ve sizin seçtiğiniz Belediye Başkanı olarak ben, ekibimle birlikte sizlerin rahat etmesi, engelli kardeşlerimizin hayatını daha konforlu hale getirmek, bir nebze de olsa rahatlatmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz.” diye konuştu.

"SEZAİ KARAKOÇ GENÇLİK, SPOR VE ENGELLİLER MERKEZİ ÇOK ÖNEMLİ HİZMETLER VERİYOR"

Sezai Karakoç Gençlik, Spor ve Engelliler Merkezi’nde çok önemli hizmetler verildiğine dikkat çeken Başkan Dursun, “Merkezimizde engelli kardeşlerimize yönelik çok fazla iş yapıyoruz. Engelli kardeşlerimiz buraya gelip eğitim alıyor, burada kendilerini daha değerli hissediyor. Bazen geziler yapıyor, müzelere hayvanat bahçesine gidiyorsunuz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü sizleri hayattan ayrı tutmak isteyen bir köşeye koyup da gözlerden kaçırmak isteyen herkese karşı biz diyoruz ki, “Engelliler her daim burada, herkesin gözü önünde olacak. Bizler nasıl yaşıyorsak onlar da bu hayatın içerisinde en güzelini yaşayacaklar” diyoruz. Çünkü bunu hak ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

ENGELSİZ SAATLER AKADEMİSİ!

Merkezde verilen Engelsiz Saatler Akademisi hizmetinin önemine değinen Başkan Dursun, “Engelsiz Saatler Akademisi adını verdiğimiz çok önemli olan bir hizmetimiz var. Engelli kardeşimizi burada hizmet eden personelimizle alıyoruz, annesi babası engelliye bakan her kim olursa olsun hastaneye gidecekse, çarşıya gidecekse, pazara gidecekse gidiyor. Aileleriniz, “Ben çok sıkıldım, çok yoruldum 2-3 saatliğine benim canımı size bırakayım ki ona en az benim kadar iyi bakıyorsunuz” diyerek engelli kardeşlerimizi bize bırakıyor. Biz burada bakımını en güzel şekilde yapıyoruz. Siz o arada işlerinizi halletmeye çalışıyorsunuz. Size emanetinizi çok daha iyi bir şekilde vermek için gayret ediyoruz. Engelsiz Saatler Akademisi projemiz, bizim için çok önemli bir projeydi. Şimdi bu projeden çok kişi faydalanıyor. Burada başka hizmetlerimiz de var. Engelliler Merkezimiz içinde havuzumuz var ve havuzumuzdan faydalanıyorsunuz. Ergoterapi merkezimiz var, çocuklarımızın hayatın içerisine girmelerini sağlayacak meslek atölyelerimiz var, pastacılık kursumuz var.” dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇOK TEŞEKKÜR ETMEMİZ GEREKİYOR"

“Engelli kardeşlerimiz için biz ne yapsak azdır” diyen Başkan Dursun, “Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hepimizin çok dua etmesi ve çok da teşekkür emesi gerekiyor. Eskiden biliyorsunuz insanlar engelli çocuğunu, kardeşini dışarıya çıkartmaya bile cesaret edemezdi. Engelliye bakmak büyük bir problemdi. Yani bunu sizler daha fazla yaşıyordunuz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan sayesinde engelli kardeşlerimiz çok daha görünür hale geldi, bir engelliye bakmak artık güç olmaktan çıktı. Çünkü artık devletimiz engelliye engelli maaşı, bakana da engelli bakım maaşı ödüyor. Biz de yardımlarımıza devam ediyoruz. 200 bin adet hasta bakım bezi dağıtmışız, tekerlekli sandalyeler dağıtmışız ama devletimiz çok daha fazlasını yapıyor.”

EKPSS BİRİNCİSİ SULTANGAZİ'DEN ÇIKTI!

Engellilerin kamuda istihdamında EKPSS’nin önemine dikkat çeken Başkan Dursun, “Eskiden bir engellinin mesela hakim savcı olması mümkün değildi. Çıkarılan kanunla artık engelli bir birey okursa hukuk fakültesini bitirirse diğer bireyler gibi sınava girip kazanırsa hakim ve savcı olabiliyor. Engelli kardeşlerimizin kamuda işe girebilmesi için 2014 yılı itibarıyla Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) adıyla uygulanmaya başlandı. Biz de Sultangazi Belediyesi olarak biliyorsunuz EKPSS sınavına hazırlık kursları düzenliyoruz. Hem Milli Eğitim hem Halk Eğitim ile birlikte EKPSS kursları düzenliyoruz. Bir önceki sene EKPSS Türkiye birincisi ve 3.sü Sultangazi'den çıkmıştı.” diye konuştu.

"BUĞDAY TANESİ ENGELLİLER MERKEZİ"

Sözlerinin sonunda AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın engellilere yönelik kanuni düzenlemeler konusunda çok fazla katkısı olduğunu belirten Başkan Dursun, “İstanbul Hukuk Fakültesi’nden okul arkadaşım Serkan Bayram’ı tanırsınız değil mi? Buğday Tanesi filmiyle de herhalde bilirsiniz Serkan Bayram’ı. Onun engellerin önünde bulunan bu zorlukların yasal düzenlemelerle kaldırılmasında çok büyük gayreti olmuştur. O yüzden kıymetli milletvekilimiz Serkan Bayram kardeşime canı gönülden teşekkür ediyorum. Buğday Tanesi filmiyle sadece Türkiye'de değil dünyada ödüller alıyor. Engellilerle ilgili çok ciddi bir farkındalık oluşturdu. Birleşmiş Milletler Barış Elçisi ödülünü aldı. Ben ona bir söz vermiştim. İnşallah buradaki Engelliler Merkezimize Buğday Tanesi ismini vereceğiz. Onu da çağıracağız ve özel bir açılış daha yapacağız inşallah. Çünkü yaptıkları işler için onu da alkışlamak, heveslendirmek lazım.” dedi.

Başkan Dursun sözlerini, “Özel gereksinimli kardeşlerimiz, engelli bireylerimiz bizim için bundan sonra da çok özel olacak. Onları sosyal bir varlık olarak sosyal hayatın içinde toplum içerisinde tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bazen gezdireceğiz, bazen sportif müsabakalarda, bazen bir meslek edindirme kursunda her daim engelli kardeşlerimizle ve onlara bakanlarla birlikte olacağız. Hepimiz aynı ortamda eşit bireyler olarak yaşıyoruz bundan sonra da aynı ortamda aynı mekânlarda, Sultangazi'de eşit bireyler olarak bu memleketin hizmetlerini eşit olarak almaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerime, ailelerine ve bu hizmetlerimizin onlara ulaşmasını sağlayan çalışma arkadaşlarıma gayretiniz ve fedakârlığınız için canı gönülden teşekkür ediyorum.” ifadeleriyle tamamladı.

Konuşmaların ardından Sultangazi’de EKPSS Kursu’na kayıt olan 42 öğrenciye ders kitapları ücretsiz olarak takdim edildi. Başkan Dursun ve protokol üyeleri program sonunda engelli vatandaşlar ve aileleri ile günün anısına fotoğraf çekilerek sohbet etti.