Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü tarihinde bir ilk!

2026 Avrupa Spor Şehri Sultangazi, sporda aldığı başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geleceğin yıldız sporcularını yetiştiren Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, bu kez yüzme branşında aldığı başarıyla spordaki farkını da ortaya koydu.

MÜSABAKAYA SULTANGAZİ DAMGASI

Sultangazi Belediyesi, ilçeye kazandırdığı merkezlerdeki yarı olimpik yüzme havuzlarında yaklaşık 4 yıldır verdiği yüzme eğitimiyle gençlerin profesyonel yüzücüye dönüşmesini sağladı. 1 yıldır aktif olarak lisanslı yüzücü yetiştiren Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, Tozkoparan’da düzenlenen 23 Nisan Etkinlikleri 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası’na damga vurdu.

5 MADALYA BİRDEN

İstanbul’dan 1000 üzerinde sporcunun katıldığı 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası’na yüzme branşında katılan Sultangazili Sporcular müsabakadan 5 madalya kazanmayı başardı. 13 yaş kategorisinde Ömer Efe Kaderli 50m serbest ve kelebek stilde 3. olurken, 14 yaş kategorisinde Ömer Faruk Gültekin serbest ve kelebek sitilinde 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu. 14 yaşındaki Leyla Adıyaman ise Serbest stilde üçüncülük elde etti. Gençler müsabakadan 5 madalya ile Sultangazi’ye döndü.

AVRUPA SPOR ŞEHRİNE YAKIŞIR BAŞARILAR

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; “ Spor kulübümüz yedi yılda gözle görülür bir değişimle büyük başarılara imza attı. Bu gurur verici tabloda emeği geçen başta gençlerimiz olmak üzere eğitmenlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza da teşekkürü bir borç biliyorum. 4 yıldır ilçemizde yüzme dersi veriyor, bir yıldır da profesyonel yüzücüler yetiştiriyoruz. Bu kadar kısa zamanda kat ettiğimiz yol inanılmaz. Bizler önce başaracağımıza inandık. Bu gerçek bir ekip işidir. Bizlere bu gururu yaşatan genç kardeşlerimin başarılarının devamını diliyorum. Bizler Avrupa Spor Şehri ünvanının hakkını vermeye devam edeceğiz” dedi.