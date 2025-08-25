HABER

Sultangazi'de aile içi kavga cinayetle bitti: 20 yaşındaki genç, annesini başından vurdu!

Sultangazi'de yaşanan cinayet tüyler ürpertti. 45 yaşındaki Çiğdem Kınay henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 20 yaşındaki oğlu Azad Kınay tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Annenin cansız bedeni morga kaldırılırken, polis ekipleri kaçan Azad Kınay'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Kan donduran olay, saat 00.00 sıralarında Yunusemre Mahallesi 1385 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 5'nci katındaki dairede oturan Çiğdem Kınay, henüz bilinmeyen bir nedenle oğlu Azad Kınay ile tartıştı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Sultangazi de aile içi kavga cinayetle bitti: 20 yaşındaki genç, annesini başından vurdu! 1

Tartışmanın büyümesi üzerine Azat Kınay, annesine silahla ateş etti. Anne Çiğdem Kınay kanlar içinde yere yığılırken, oğlu ise evden kaçtı. Bina Sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sultangazi de aile içi kavga cinayetle bitti: 20 yaşındaki genç, annesini başından vurdu! 2

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çiğdem Kınay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde detaylı inceleme yaptı.

Bina sakinlerinden olay hakkında bilgi alan ekipler, çevredeki kameraları incelemeye aldı. Bu sırada haberi duyarak olay yerine gelen Kınay'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Sultangazi de aile içi kavga cinayetle bitti: 20 yaşındaki genç, annesini başından vurdu! 3

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından, Çiğdem Kınay'ın cansız bedeni ambulansla Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, annesini öldürdükten sonra kaçan Azad Kınay'ı yakalamak için çalışma başlattı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sultangazi de aile içi kavga cinayetle bitti: 20 yaşındaki genç, annesini başından vurdu! 4

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

