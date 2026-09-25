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Sultangazi'de arızalanan midibüsü yol kenarına iten kadın polis kamerada

Sultangazi TEM Otoyolu'nda kadın trafik polisi, arızalanan midibüsün şoförüne yardım etti. Polis, trafiğe engel olmasını istemediği aracı yoldan geçen diğer sürücülerle beraber yol kenarına itti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de arızalanan midibüsü yol kenarına iten kadın polis kamerada

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki midibüs arızalandı. Bu sırada bölgede olan kadın trafik polisi arızalanan aracı trafik yoğunluğu oluşmaması için tek başına itmeye başladı. Durumu farkeden diğer sürücüler araçlarından inerek kadın polise yardım etti. Arızalanan midibüsün emniyet şeridine alınmasının ardından trafik yeniden açıldı.

KAMERAYA YANSIDI

Arızalanan midibüsü tek başına iten kadın trafik polisi, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Sultangazi
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