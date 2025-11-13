Sultangazi'de balkondan atlamak isteyen genç yürekleri ağza getirdi

Olay, saat 17.45 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle tartışan bir kişi, evinin balkonuna çıkarak atlamak istedi. Balkondan sarkan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. Bir vatandaş "düşeceksin" diyerek şahsı uyardı. Ancak şahıs, "Sana ne, canı veren Allah, alacak olan da Allah" diyerek karşılık verdi.

"YETER, BIKTIM BU HAYATTAN" DİYE BAĞIRDI

Evde ailesiyle tartıştığı öğrenilen ve elinden yaralı olduğu görülen şahıs, "Yeter, bıktım bu hayattan" şeklinde ifadeler kullandı. Bir süre sonra evde bulunan bir kişi tarafından ikna edilen şahıs balkonda inerken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır