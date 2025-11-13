HABER

Sultangazi'de balkondan atlamak isteyen genç yürekleri ağza getirdi

Sultangazi'de, ailesi ile tartışan ve balkona çıkarak atlamak isteyen bir kişi yürekleri ağza getirdi. Bir süre sonra ikna edilen genç balkondan inerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.45 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle tartışan bir kişi, evinin balkonuna çıkarak atlamak istedi. Balkondan sarkan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. Bir vatandaş "düşeceksin" diyerek şahsı uyardı. Ancak şahıs, "Sana ne, canı veren Allah, alacak olan da Allah" diyerek karşılık verdi.
Evde ailesiyle tartıştığı öğrenilen ve elinden yaralı olduğu görülen şahıs, "Yeter, bıktım bu hayattan" şeklinde ifadeler kullandı. Bir süre sonra evde bulunan bir kişi tarafından ikna edilen şahıs balkonda inerken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

