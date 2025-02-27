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Sultangazi'de otoparka silahlı ve bombalı saldırı! Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı... Suç örgütüne üyeymişler

27.02.2025 11:42
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Sultangazi'de bir otoparka silahlı ve el bombalı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından ekipler olayla ilgili olarak inceleme başlattı. Yapılan kamera incelemeleri sonrası yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yurtdışında firari olan D.A. liderliğindeki suç örgütüne mensup oldukları öğrenildi.

Sultangazi'de otoparka silahlı ve bombalı saldırı! Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı... Suç örgütüne üyeymişler

Sultangazi’de geçtiğimiz günlerde bir otoparka silahlı ve el bombalı saldırı düzenlendi.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

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OPERASYONDA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan 72 saatlik kamera incelemesi ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi.

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Şüphelilere düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

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SUÇ ÖRGÜTÜNE MENSUP OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin yurtdışında firari olan D.A. liderliğindeki suç örgütüne mensup oldukları öğrenildi.

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Gözaltına alınan 4 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi el bombası saldırı
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