Sultangazi'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Sultangazi Eski Habipler Mahallesi, Arnavutköy-Habibler Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 GDJ 986 otomobilden bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi.

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Durumu fark eden sürücü aracı durdurup dışarı çıktı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Bu sırada diğer sürücüler de aracı yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı. Alevler nedeniyle otomobilde zaman zaman patlama meydana geldi.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yangın nedeniyle yolu bir süre kapatarak güvenliği sağladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Alev topuna dönen araç vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır