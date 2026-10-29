HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sultangazi'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

İstanbul Sultangazi'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın anı, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Sultangazi'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Sultangazi Eski Habipler Mahallesi, Arnavutköy-Habibler Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 GDJ 986 otomobilden bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi.

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Durumu fark eden sürücü aracı durdurup dışarı çıktı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Bu sırada diğer sürücüler de aracı yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı. Alevler nedeniyle otomobilde zaman zaman patlama meydana geldi.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yangın nedeniyle yolu bir süre kapatarak güvenliği sağladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Alev topuna dönen araç vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa’da mahsur kalan yaşlı çift için seferber oldular: Jandarma sırtında taşıdıBursa’da mahsur kalan yaşlı çift için seferber oldular: Jandarma sırtında taşıdı
İnşaatta üzerine demir düşen işçi hayatını kaybettiİnşaatta üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
yangın Sultangazi Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İspanya'da iki yolcu treni çarpıştı! Can kaybı 68'e yükseldi

İspanya'da iki yolcu treni çarpıştı! Can kaybı 68'e yükseldi

İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası çok ağır oldu! 5-10 maç ceza gelebilir

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası çok ağır oldu! 5-10 maç ceza gelebilir

O diziyle hayatı değişti: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

O diziyle hayatı değişti: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.