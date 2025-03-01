Sultangazi'de sürücülerin yol verme tartışması... Risk dolu anları diğer sürücüler kayda aldı

Olay, 27 Şubat Perşembe günü öğlen saatlerinde İstanbul Çevreyolu İSTOÇ-Mahmutbey istikametinde yaşandı. 34 DU 9800 plakalı kamyonet şoförü ile 34 FUL 812 plakalı kapalı kasa minibüsün sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Seyir halindeki iki şoför arasındaki tartışma bir süre devam etti.

DİĞER SÜRÜCÜLER KAYDA ALDI

Şoförler birbirlerinin önüne geçmek için manevralar yaptı. Araç sürücüleri hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer araçlarda bulunan vatandaşların canlarını tehlikeye attı. Trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atacak şekilde Yol verme tartışması ve şoförlerin trafikteki tehlikeli hareketlerini diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

(İHA)