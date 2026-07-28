Sultangazi’de virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi: Kaza ucuz atlatıldı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada kamyonun dorsesindeki toprak yola saçılırken, araçta hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, yolu kontrollü şekilde trafiğe açtı. Araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Devrilen aracın kaldırılması ve yola saçılan hafriyat atıklarının temizlenmesi için çalışma başlatılırken, kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır