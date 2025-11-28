HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sultangazi'deki düğün salonunda gizli kamera skandalı! Patronun 'kıyafet' iddiasını 'açı' yalanladı

Sultangazi'de bir düğün salonunda çalışan kadınlar, salon sahibinin sık sık giyinme odasına girmesinden şüphelendi. Bunun üzerine giyinme odasında arama yapan çalışanlar, havalandırmanın içine gizlenmiş kamera buldu. Salon sahibi kamerayı kıyafetlerin çalınmasını önlemek için koyduğunu iddia etse de, kameranın yalnızca çalışanların giyindiği alanı gösterdiği, kıyafetlerin ise kilitli dolaplarda durduğu belirlendi. Düğün salonu ise mühürlendi.

Sultangazi'deki düğün salonunda gizli kamera skandalı! Patronun 'kıyafet' iddiasını 'açı' yalanladı

Uğur Mumcu Mahallesi’ndeki bir düğün salonunun çalışanlara ait giyinme ve bakım odasında dün akşam saatlerinde gizli kamera bulundu.

Sultangazi deki düğün salonunda gizli kamera skandalı! Patronun kıyafet iddiasını açı yalanladı 1

SALON SAHİBİ SIK SIK ODAYA GİRİNCE ŞÜPHELENDİLER

Kadın çalışanlar, salon sahibi H.D.’nin son dönemde odaya sık sık girmesinden şüphelenerek yaptıkları aramada kamerayı havalandırma bölümünün içine yerleştirilmiş halde buldu.

Sultangazi deki düğün salonunda gizli kamera skandalı! Patronun kıyafet iddiasını açı yalanladı 2

PATRONUN 'KIYAFET' YALANI TUTUMADI

Çalışanların durumu polise bildirmesi üzerine ekipler salona gelerek kamera düzeneğini incelemeye aldı. Salon sahibi H.D., kamerayı kıyafetlerin çalınmasını önlemek için koyduğunu iddia etse de, kameranın yalnızca çalışanların giyindiği alanı gösterdiği, kıyafetlerin ise kilitli dolaplarda durduğu belirlendi.

Gözaltına alınan H.D. hakkında 'özel hayatın gizliliği ve cinsel taciz' suçlarından soruşturma başlatıldı. Olayın yaşandığı düğün salonu ise mühürlendi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fırsatların son gününde Adidas ayakkabıda 1136 TL indirim var!Fırsatların son gününde Adidas ayakkabıda 1136 TL indirim var!
Esenyurt'ta bir otele pimi çekili halde el bombası atıldıEsenyurt'ta bir otele pimi çekili halde el bombası atıldı

Anahtar Kelimeler:
Sultangazi düğün salonu gizli kamera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.