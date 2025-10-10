Sultanhisar’da ruhsatsız silah operasyonu: 1 yakalama

Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ruhsatsız silahın iş yerinde veya evde bulundurulmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, M.İ. isimli şahsın ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaştı. Şüpheli şahsın adresinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjöre basılı halde 9 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklere ait 12 kalibre 184 adet dolu kartuş, 50 adet pipet mermisi diye tabir edilen fişek ele geçirildi. Şüpheli M.İ. yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır