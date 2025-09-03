HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Sumak tansiyonu yükseltir mi? Sumağın tansiyona etkisi

Sumak ağacından üretilen sumak, lezzetli bir baharat olarak bilinmekte ve hem salatalarda hem de yemeklerde kullanılmaktadır. Rhus adı verilen bitkinin meyvelerinden üretilen sumak, Ortadoğu’da çok sık kullanılan ve tüketilen bir baharat türü olarak kabul edilmektedir.

Sumak tansiyonu yükseltir mi? Sumağın tansiyona etkisi
Ferhan Petek

Parlak ve kırmızı görünümde olan, ekşi bir tada sahip olması ile bilinen sumak, neredeyse tüm yemeklere ve salatalara yakışan bir baharat türüdür. Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan sumak baharatı, sumak meyvelerinin toz haline getirilmesi şeklinde üretilmektedir. Tane şeklindedir ve toz formu ile birçok yemekte ve salatada kullanılabilmektedir. Lezzetinin yanı sıra birçok faydası bulunan sumak baharatının en bilinen bazı yararları şunlardır:

  • Kemik erimesi veya kemik kaybetmeye neden olan durumların iyileşmesi için destekçidir.
  • Emziren anneler için sütün artmasına yardımcı olur.
  • İdrar yolunda oluşan toksinlerin vücuttan atılmasına destek olur.
  • Kalp sağlığını destekleyicidir.
  • Sindirim rahatsızlıklarının tedavi sürecinde etkilidir.
  • İdrar enfeksiyonlarının giderilmesine yardımcı olur.
  • Şeker hastalığı tedavisinde işe yarar.
  • Obezite tedavisinde yardımcıdır.
  • Birçok mide rahatsızlığının ve sindirim rahatsızlıklarının giderilmesinde yardımcıdır.
  • Antioksidan açısından zengindir.
  • Adet düzensizliklerine iyi geldiği bilinir.
  • Kadınların vajinal akıntılarının tedavi süreçlerinde etkilidir.
  • İnflamasyonu azaltır.
  • Kas ağrılarının hafiflemesine yardımcı olur.
  • Hücre zarlarını ve cildi korur.
  • Kalp sorunlarının iyileşme süreçlerinde etkilidir.
  • Antioksidan kaynağı olduğu için vücudu çeşitli hastalıklara ve hücre hasarlarına karşı korur.
  • İltihaplanmayı önleyicidir.

Sumak tansiyonu yükseltir mi?

İnsan vücuduna birçok yararı ile bilinen sumak baharatı, her ne kadar birçok rahatsızlığın giderilmesine ve tedavi süreçlerinde destekleyici olsa da bazı yan etkileri de görülebilir. Fazla tüketilmesinde ya da bazı hassas bünyelerin sumak tüketiminde şu sorunlar ortaya çıkabilir:

  • Yemek yemeden önce tüketildiği zaman açlık oluşmasına neden olabilir.
  • Yağ yakımını hızlandırıcı etkisi ile bilinir.
  • Tansiyon hastalarının dikkatli tüketilmesi gerekir. Çünkü sumak tansiyonu yükseltebilir.
  • Kaju ve mango ailesinden gelen sumak alerjik reaksiyonlara da neden olabilmektedir.

Çok faydalı bir baharat olmasına ve yararları çeşitlilik göstermesine rağmen yan etkileri de olabilen sumak baharatı mutlaka doktora danışılarak ve doktorun uygun gördüğü miktarlarda kullanılması gereken bir baharattır. Birçok yemek tarifinde, salatada kullanılabilen baharat yoğurt ile birlikte tüketildiği zaman yağ yakımını desteklediği de kabul edilmektedir. Hazımsızlığa iyi gelen sumak baharatının kabız sorunlarını giderdiği de bilinmektedir. Ancak fazla tüketimi ishale de ulaşılabilir.

Sumağın tansiyona etkisi nedir?

Birçok yiyecek ve içecek gibi fazla tüketilmesi halinde zararlı olabilen sumak baharatı dozunda ve yeterli miktarlarda kullanılmalıdır. Özellikle risk grubunda yer aldığı kabul edilen hamilelerin, yaşı ilerlemiş olan kişilerin, alerjik reaksiyona sahip olan bünyelerin dikkatli bir şekilde ve mutlaka doktora danışarak kullanması gerekmektedir.

Çok sık tüketilmesi ve fazla miktarlarda yenmesi sumağın tansiyon üzerindeki etkisini de öne çıkartabilmektedir. Tansiyon üzerinde yükseltici etkisi bulunan sumak özellikle hiper tansiyon hastaları için önerilmez. Eğer tansiyon rahatsızlığı olan kişiler sumak tüketecekse mutlaka doktora danışması gerekir.

Antibakteriyel özelliği bulunan, sindirimi kolay hale getiren, kan şekerini dengeleyici olan sumak baharatı tansiyonu yükseltebilir. Doğal bir insülin görevi de gören sumak baharatı bu özelliği ile yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi önerilmeyen bir baharattır. Diyabet hastalığı karşıtı olan sumak baharatı diyabeti önlese de tansiyonu aniden yükseltebilme özelliğine sahiptir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bungalovdaki gizli kamera skandalında gelişmeBungalovdaki gizli kamera skandalında gelişme
Alzheimer hastası kadın her yerde aranıyorAlzheimer hastası kadın her yerde aranıyor

Anahtar Kelimeler:
sumak tansiyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bu uygulamaları kullananlara 'No system is safe' mesajı gönderildi! Hack iddiası gündem oldu

Bu uygulamaları kullananlara 'No system is safe' mesajı gönderildi! Hack iddiası gündem oldu

Sebastian Hoeness Fenerbahçe'yi açıkladı!

Sebastian Hoeness Fenerbahçe'yi açıkladı!

Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar

Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar

Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı

Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı

Yangın kontrol altında! Çıkış nedeniyle ilgili çarpıcı karga iddiası

Yangın kontrol altında! Çıkış nedeniyle ilgili çarpıcı karga iddiası

Meteoroloji'den 29 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 29 il için sağanak uyarısı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.