Sumak tansiyonu yükseltir mi? Sumağın tansiyona etkisi

Parlak ve kırmızı görünümde olan, ekşi bir tada sahip olması ile bilinen sumak, neredeyse tüm yemeklere ve salatalara yakışan bir baharat türüdür. Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan sumak baharatı, sumak meyvelerinin toz haline getirilmesi şeklinde üretilmektedir. Tane şeklindedir ve toz formu ile birçok yemekte ve salatada kullanılabilmektedir. Lezzetinin yanı sıra birçok faydası bulunan sumak baharatının en bilinen bazı yararları şunlardır:

Kemik erimesi veya kemik kaybetmeye neden olan durumların iyileşmesi için destekçidir.

Emziren anneler için sütün artmasına yardımcı olur.

İdrar yolunda oluşan toksinlerin vücuttan atılmasına destek olur.

Kalp sağlığını destekleyicidir.

Sindirim rahatsızlıklarının tedavi sürecinde etkilidir.

İdrar enfeksiyonlarının giderilmesine yardımcı olur.

Şeker hastalığı tedavisinde işe yarar.

Obezite tedavisinde yardımcıdır.

Birçok mide rahatsızlığının ve sindirim rahatsızlıklarının giderilmesinde yardımcıdır.

Antioksidan açısından zengindir.

Adet düzensizliklerine iyi geldiği bilinir.

Kadınların vajinal akıntılarının tedavi süreçlerinde etkilidir.

İnflamasyonu azaltır.

Kas ağrılarının hafiflemesine yardımcı olur.

Hücre zarlarını ve cildi korur.

Kalp sorunlarının iyileşme süreçlerinde etkilidir.

Antioksidan kaynağı olduğu için vücudu çeşitli hastalıklara ve hücre hasarlarına karşı korur.

İltihaplanmayı önleyicidir.

Sumak tansiyonu yükseltir mi?

İnsan vücuduna birçok yararı ile bilinen sumak baharatı, her ne kadar birçok rahatsızlığın giderilmesine ve tedavi süreçlerinde destekleyici olsa da bazı yan etkileri de görülebilir. Fazla tüketilmesinde ya da bazı hassas bünyelerin sumak tüketiminde şu sorunlar ortaya çıkabilir:

Yemek yemeden önce tüketildiği zaman açlık oluşmasına neden olabilir.

Yağ yakımını hızlandırıcı etkisi ile bilinir.

Tansiyon hastalarının dikkatli tüketilmesi gerekir. Çünkü sumak tansiyonu yükseltebilir.

Kaju ve mango ailesinden gelen sumak alerjik reaksiyonlara da neden olabilmektedir.

Çok faydalı bir baharat olmasına ve yararları çeşitlilik göstermesine rağmen yan etkileri de olabilen sumak baharatı mutlaka doktora danışılarak ve doktorun uygun gördüğü miktarlarda kullanılması gereken bir baharattır. Birçok yemek tarifinde, salatada kullanılabilen baharat yoğurt ile birlikte tüketildiği zaman yağ yakımını desteklediği de kabul edilmektedir. Hazımsızlığa iyi gelen sumak baharatının kabız sorunlarını giderdiği de bilinmektedir. Ancak fazla tüketimi ishale de ulaşılabilir.

Sumağın tansiyona etkisi nedir?

Birçok yiyecek ve içecek gibi fazla tüketilmesi halinde zararlı olabilen sumak baharatı dozunda ve yeterli miktarlarda kullanılmalıdır. Özellikle risk grubunda yer aldığı kabul edilen hamilelerin, yaşı ilerlemiş olan kişilerin, alerjik reaksiyona sahip olan bünyelerin dikkatli bir şekilde ve mutlaka doktora danışarak kullanması gerekmektedir.

Çok sık tüketilmesi ve fazla miktarlarda yenmesi sumağın tansiyon üzerindeki etkisini de öne çıkartabilmektedir. Tansiyon üzerinde yükseltici etkisi bulunan sumak özellikle hiper tansiyon hastaları için önerilmez. Eğer tansiyon rahatsızlığı olan kişiler sumak tüketecekse mutlaka doktora danışması gerekir.

Antibakteriyel özelliği bulunan, sindirimi kolay hale getiren, kan şekerini dengeleyici olan sumak baharatı tansiyonu yükseltebilir. Doğal bir insülin görevi de gören sumak baharatı bu özelliği ile yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi önerilmeyen bir baharattır. Diyabet hastalığı karşıtı olan sumak baharatı diyabeti önlese de tansiyonu aniden yükseltebilme özelliğine sahiptir.