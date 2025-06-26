HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Summer is calling Instagram akımı nedir? Summer is calling ne demek? Summer is calling nasıl yapılır?

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla beraber sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gören “Summer is calling” ifadesi, kısa sürede Instagram başta olmak üzere pek çok platform üzerinde bir akım haline geldi. Instagram akımlarını yakından takip eden kişilerin aşina olduğu bu akımı hiç bilmeyen kişiler de mevcut. Peki, Summer is calling ne demek?

Summer is calling Instagram akımı nedir? Summer is calling ne demek? Summer is calling nasıl yapılır?
Defne Vera Şahin

Instagram akımlarını yakından takip etmek son dönemin en popüler platformu olan Instagram için oldukça önemlidir. Akımlar Instagram’da daha görünür bir kullanıcı olmak amacıyla kullanılmaktadır. Dünya genelinde geniş bir kullanıcıya sahip olan Instagram, kendine ait özellikleri ve akımlarıyla öne çıkar. Instagram’da daha fazla takipçi edinmek isteyenler kullanıcıların bu akımları takip etmesi oldukça önemlidir. Bilhassa diğer fenomenlerin paylaşımlarıyla yayılan popüler trendler görünürlüğü artırmanın yollarından biridir. Instagram ise her geçen gün yeni özelliklerle beraber kullanıcılarını dikkatini uygulama üzerine çekmeyi başarmaktadır.

Summer is calling Instagram akımı nedir?

Son dönemde popüler hale gelen “Summer is calling” ifadesi 2025 baharında gündeme gelen akımlardan biridir. Akım, sosyal medya kullanan kişilerin yaz mevsimini kutlamak ve duydukları heyecanı göstermek için kullanılmaktadır. Bilhassa Instagram platformunda büyük ilgi gören bu akım, kullanıcıların geçen senelerdeki yaz tatillerine ait deniz temalı fotoğraflarını paylaşmasıyla yayıldı.

Summer is calling Instagram söz konusu olduğunda gündeme gelen "Summer is calling ne demek?" sorusuna yanıt olarak şu cümleler verilebilir:

"Summer is calling" ifadesi bekleniyor ve çağrı anlamlarında kullanılmaktadır.

Summer is calling nasıl yapılır?

Sosyal medyanın geniş kitlelere ulaşan gücüyle yaz tatilini kutlamak isteyen kişiler bu akıma katıldı ve birkaç hafta içerisinde Dünya genelinde geniş kitlelere ulaştı. 2025 yılının bahar aylarında ortaya çıkan bu akım yaz mevsimine duyulan özlemin sosyal medyaya olan yansıması olarak görülmektedir.

Akım, Instagram platformunda yer alan ünlüler başta olmak üzere pek çok insan tarafından paylaşılmaya başlandı. Bu akımla beraber bikinili ve deniz tatili fotoğrafları ile hızla yayıldı. Bu akıma katılmak için Summer is calling şablonu ve Summer is calling efektiyle paylaşılan fotoğraflar bir nevi yazın müjdecisi oldu. Akıma katılmak isteyen kişiler de bu şablonları kullanarak geçmiş yaz tatillerine ait fotoğrafları paylaşabilirler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da erkek cesedi bulunduBursa'da erkek cesedi bulundu
Tarihi semtteki yangında 5 iş yeri yandıTarihi semtteki yangında 5 iş yeri yandı

Anahtar Kelimeler:
Instagram yaz instagram yeni özellik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kendilerini yakmaya çalıştılar! "200 milyon TL zararım var"

Kendilerini yakmaya çalıştılar! "200 milyon TL zararım var"

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest! "Siyaseti bırakırım"

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest! "Siyaseti bırakırım"

Sarıyer'de korkunç olay! 61 yaşındaki sevgililer, evde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

Sarıyer'de korkunç olay! 61 yaşındaki sevgililer, evde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

Hamile kadın metrelerce yükseklikten düştü! Acılı aileden çarpıcı iddia

Hamile kadın metrelerce yükseklikten düştü! Acılı aileden çarpıcı iddia

Sevda Demirel geçmişteki çıplak pozlarından bahsetti! "Hep soydular beni..."

Sevda Demirel geçmişteki çıplak pozlarından bahsetti! "Hep soydular beni..."

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.