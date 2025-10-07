HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sungurlu Adliyesi Yazı İşleri Müdürünün de aralarında bulunduğu 22 kişiye ‘rüşvet’ gözaltısı

Çorum’un Sungurlu ilçe Adliyesinde görevli Yazı İşleri Müdürü A.A.’nın da aralarında bulunduğu 22 kişi rüşvet ve zimmet iddiasıyla gözaltına alındı.

Sungurlu Adliyesi Yazı İşleri Müdürünün de aralarında bulunduğu 22 kişiye ‘rüşvet’ gözaltısı

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sungurlu Adliyesi’nde görevli bazı kamu personelinin rüşvet ve zimmet iddialarıyla gözaltına alındığı açıklandı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Sungurlu Adliyesi İlamat ve İnfaz Bürosu’nda görev yapan bazı kamu görevlilerinin, kesinleşmiş ilama bağlı hapis cezasına hükmedilen kişiler lehine, yasal koşulları oluşmadığı halde maddi menfaat temin ederek erteleme ya da dosyaların usule aykırı şekilde kapatılmasına yönelik işlemlere karıştıklarına ilişkin bilgiler elde edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Sungurlu Adliyesi İlamat ve İnfaz Bürosu bünyesinde çalışan bazı kamu görevlilerinin, kesinleşmiş ilama bağlı hapis cezasına hükmedilen şahıslar lehine, yasal koşulları oluşmadığı halde, maddi menfaat temin ederek erteleme ya da ilam dosyasının usule aykırı olarak kapatılması işlemlerine tevessül ettiğine ilişkin bilgiler elde edilmiştir. Bu kapsamda, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ceza Muhakemesi Kanununun 135 ve 140’ıncı maddeleri uyarınca iletişimin tespiti kararı alınmış ve yürütülen soruşturma doğrultusunda, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü adli kolluk görevlilerince maddi menfaatin temin edildiği anda, münferit kamu görevlisi suçüstü yapılarak aralarında Sungurlu Adliyesi Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan A.A.’nın da bulunduğu 22 şüpheli 'Zimmet', 'Rüşvet', 'İkna Suretiyle İrtikap', 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçlarını asli fail ve yardım eden sıfatıyla işledikleri şüphesi ile yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle çok yönlü olarak devam etmektedir." (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil ikiye bölündü: Sürücü yaralı kurtulduOtomobil ikiye bölündü: Sürücü yaralı kurtuldu
Kazada Fiat Tofaş ortadan ikiye ayrıldı: 1 yaralıKazada Fiat Tofaş ortadan ikiye ayrıldı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.