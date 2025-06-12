Sünnet yaptıracak aileler dikkat! Sünnet için en doğru zaman: Yaz tatili! Uzmanlardan uyarılar...

Yaz ayları, hem çocuklar hem de aileleri için sünnet operasyonunda en uygun dönemlerden biri olarak kabul ediliyor. Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mithat Kıvrak, okul dönemi başlamadan önce gerçekleştirilen sünnet işlemlerinin iyileşme sürecini hızlandırdığını ve çocukların psikolojik olarak daha az etkilendiğini belirtti.

"SÜNNET MUTLAKA CERRAHİ STANDARTLARA UYGUN YAPILMALIDIR"

Sünnetin dini, kültürel ve medikal nedenlerle uygulanan cerrahi bir işlem olduğunu söyleyen Opr. Dr. Kıvrak, "Ancak bu işlemin steril olmayan ortamlarda yapılması, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Sünnet mutlaka cerrahi standartlara uygun, steril şartlarda ve uzman hekim tarafından yapılmalıdır. Aksi halde enfeksiyon, kanama, şekil bozuklukları ve hatta kalıcı travmalara neden olabilir" diye konuştu.

"YAZIN HAVA ŞARTLARI İYİLEŞME SÜRECİNİ HIZLANDIRIR"

Yaz mevsiminin sünnet için uygun bir zaman olduğuna değinen Opr. Dr. Kıvrak, "Yaz tatilinde çocukların okul stresinden uzak olmaları, dinlenme imkanlarının fazla olması ve açık hava şartlarının iyileşmeyi desteklemesi nedeniyle bu dönem sünnet için idealdir. Sünnet sonrası dönemde hijyenin sağlanması ve fiziksel aktivitelerin kısıtlanması gerekir. Bu açıdan yaz aylarında yapılan sünnet, hem iyileşme sürecini hızlandırır hem de çocuğun adaptasyonunu kolaylaştırır. Sünnet işlemleri, lokal ya da gerektiğinde sedoanaljezi altında, çocuğun yaşına ve anatomik özelliklerine göre belirlenen modern cerrahi tekniklerle gerçekleştirilmektedir. İşlem süresi ortalama 15-20 dakika sürer ve çoğu hasta aynı gün taburcu edilebilir" ifadelerini kullandı.

"PSİKOLOJİK DESTEK ÖNEMLİ"

Opr. Dr. Mithat Kıvrak, sünnetin sadece fiziksel değil, psikolojik yönü de olan bir işlem olduğuna dikkat çekerek, "Çocuğun yaşına uygun bilgilendirme yapılması, ailesinin yanında güvende hissetmesi ve işlem öncesi korkularının giderilmesi; sünnetin travmasız geçmesini sağlar" şeklinde konuştu.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır