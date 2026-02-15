HABER

Süphan Dağı tırmanışı hava muhalefetine takıldı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı’na kış tırmanışı yapan 7 dağcı, hava muhalefetine takıldı.

Süphan Dağı tırmanışı hava muhalefetine takıldı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve 4 bin 58 rakımıyla Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı’na zirve tırmanışı için gelen İstanbul’dan Alpin Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, olumsuz hava şartları nedeniyle hedeflerine ulaşamadan geri dönmek zorunda kaldı. Sabahın erken saatlerinde tırmanışa başlayan 7 kişilik ekip, 3 bin metre rakımın üzerine çıktıkları sırada aniden bastıran yoğun sis ve kuvvetli rüzgârla karşılaştı. Görüş mesafesinin yer yer 5 metrenin altına düşmesi ve tipi şeklinde etkili olan kar yağışı, ekibin ilerlemesini zorlaştırdı.
Tırmanışla ilgili açıklama yapan ekip üyesi Toprak Erol, "Hava şartları ciddi risk oluşturmaya başladı. Güvenliği ön planda tutarak geri dönme kararı aldık. Dağ her zaman burada, ancak güvenlik her şeyden önemli" dedi.
Yetkililer de bölgede hava şartlarının mevsim normallerinin altında seyrettiğini ve ani hava değişimlerine karşı dağcıların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Özellikle yükseklerde rüzgâr hızının saatte 70 kilometreye ulaştığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Süphan Dağı
