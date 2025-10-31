HABER

Şüpheli bomba düzeneği nedeniyle engelli çocuğu için aldığı araç zarar gördü

Kahramanmaraş’ta bir otobüs yangını üzerine çevrede güvenlik önlemi alan gece bekçilerinin, bir otomobil altında fark ettiği ve patlayıcı olduğu düşünülen şüpheli düzenek sebebiyle mağdur olan Hasan Çakmak, yaşadıklarını anlatarak, engelli çocuğu için aldığı aracının zarar gördüğünü söyledi.

Olay, 30 Ekim gecesi saat 01.30 sıralarında Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi 1. Toptancılar Sitesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, site içinde park halindeki otobüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Gece bekçileri, yangını fark ederek çevredeki diğer araçları uzaklaştırdı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangın sırasında çevrede güvenlik önlemleri alan gece bekçileri, yaklaşık 30 metre mesafede park halindeki otomobilin altında yanıp sönen mavi bir ışık fark etti. Otomobili dikkatlice incelediklerinde, alt kısmına yerleştirilmiş şüpheli bir düzenek olduğu tespit edildi. Durumu telsizle bildirerek olay yerine takviye ekipleri ve bomba imha uzmanlarını çağıran bekçiler, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çevredeki önlemleri arttırdı. Bomba imha uzmanı, düzeneği uzaktan kumandayla kontrollü bir şekilde imha etti. İmha edilen düzeneğin patlayıcı olmadığı belirlenirken, şüpheli kişi ya da kişilerce yangın çıkarılması için kurulan bir sistem olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Engelli çocuğu için aldığı aracı zarar gördü
Olayda bomba süsü verilmiş şüpheli düzenek nedeniyle otomobili zarar gören Hasan Çakmak, yaşananları anlattı. Engelli çocuğunun üzerine otomobili aldığını belirten Çakmak, "Ben bir inşaat işçisiyim. Gece bekçiler çağırdı, ’arabanın altında bomba var’ diye. Geldim, bütün emniyet, polis, hepsi oradaydı. Arabanın altındaki bomba dedikleri şeyi patlattılar. Aracımda hasar oluştu. Engelli bir çocuğum var, bu aracı onun için almıştım" diyerek şüphelilerin yakalanmasını ve zararının ödenmesini istedi.

