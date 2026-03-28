Şüpheli ölüm: Baş infaz koruma memuru evinde ölü bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde görevli baş infaz koruma memuru Hayal Alkış, evinde darp izleriyle ölü bulundu. Olay sonrası aynı kurumda çalışan bir erkek meslektaşı gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Alınan bilgiye göre, Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan Hayal Alkış'tan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise bildirdi.

Zafer Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hareketsiz yatan ve vücudunda darp izleri bulunan Alkış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alkış'ın cenazesi, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında ise aynı kurumda görev yapan S.V, gözaltına alındı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Aydın infaz koruma memuru
